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खेल

ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश से हार, सबसे बड़ा उलटफेर: मार्क वॉ

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(Updated )
ऑस्ट्रेलिया

डार्विन, 16 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले गए टेस्ट मैच के चौथे दिन 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को पुराने दिग्गज क्रिकेटरों और क्रिकेट विशेषज्ञों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पुराने क्रिकेटरों का मानना है कि यह हार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक है। यह हार मंजूर नहीं है।

पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्क वॉ ने फॉक्स स्पोर्ट्स पर कहा, "मेजबान टीम को जोश से भरे बांग्लादेश के खिलाफ अपने खेल में खराब प्रदर्शन की भारी कीमत चुकानी पड़ी। ऑस्ट्रेलियाई अपने गेम से बाहर रहे हैं और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जहां तक मुझे याद है, यह शायद ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है।"

उन्होंने कहा, "वेस्टइंडीज ने तीन या चार साल पहले गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वह एक उलटफेर था। लेकिन, यह देखते हुए कि उनके दो सबसे अच्छे गेंदबाज नहीं खेल रहे हैं। मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी मजबूत गेंदबाजी लाइन-अप के साथ खेल रही है, यह एक बड़ा उलटफेर है।"

मार्क वा ने कहा कि 22 अगस्त को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम में बदलाव हो सकते हैं। इस जगह पर पहली बार टेस्ट होगा।

उन्होंने कहा, "अगर बल्लेबाजी लगातार फेल होती रहती है तो आपको किसी न किसी स्टेज पर हिम्मत दिखानी ही पड़ती है। यह इतना ही आसान है, चाहे विरोधी कोई भी हो। मुझे लगता है कि वेदराल्ड पर सबसे ज्यादा दबाव है। अगर दो बदलाव होते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होगी। दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले किसी को टेस्ट मैच देना अच्छा रहेगा।"

पूर्व लेग-स्पिनर केरी ओ'कीफ को मानना है कि टीम मैनेजमेंट तुरंत बदलाव नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मार्नस और वेदराल्ड को एक और मौका दिया जाएगा।"

ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान एलिसा हीली ने इस नतीजे को ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक मुश्किल इंटरनेशनल शेड्यूल से पहले सही समय पर आई चेतावनी बताया।

पूर्व ओपनर डेविड वार्नर ने कहा कि टीम अपने प्रदर्शन से निराशा के बावजूद मैके में दूसरे टेस्ट में मजबूत वापसी करेगी। यह ऑस्ट्रेलियाई खेल में एक बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया को इस देश में क्रिकेट पर हावी होना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ट्रेंट कोपलैंड ने सेन रेडियो पर कहा कि दुनिया की टॉप रैंक वाली टेस्ट टीम के लिए यह हार पूरी तरह से नामंजूर बताया। मुझे यकीन है कि खिलाड़ी खुद इस बात से परेशान होंगे कि यह कैसे हुआ। मुझे यह भी लगता है कि वे इस तरह से नहीं बैठेंगे जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरी तरह से नामंजूर टेस्ट मैच का नतीजा है।

--आईएएनएस

पीएके