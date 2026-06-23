अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस : जय शाह ने खेलों के जरिए बेहतर जीवन पर दिया जोर, कहा-"एकजुट करें, प्रेरित करें और सशक्त बनाएं"

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) की वैश्विक पहलों का समर्थन करते हुए कहा कि खेलों की शक्ति का उपयोग स्वास्थ्य, खुशहाली और समुदायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।

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अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और सक्रिय जीवनशैली का उत्सव है। यह हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) की स्थापना पेरिस में हुई थी। इसी अवसर पर पियरे डि काउबर्टिन ने प्राचीन ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया था।

इस अवसर को पूरे ओलंपिक आंदोलन के तहत मनाया जाता है, जहां राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां, अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ और ओलंपिक खेलों की आयोजन समितियां दुनियाभर में लोगों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, “अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर हम स्वास्थ्य, कल्याण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग करने संबंधी आईओसी की पहल का पूरा समर्थन करते हैं।”

उन्होंने कहा कि दो अरब से अधिक प्रशंसकों के साथ क्रिकेट में लोगों को एकजुट करने, प्रेरित करने और सशक्त बनाने की अद्वितीय क्षमता है। क्रिकेट 128 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद लॉस एंजिल्स 2028 समर ओलंपिक्स में ओलंपिक खेलों में वापसी करेगा। इससे पहले क्रिकेट केवल एक बार 1900 समर ओलंपिक्स में खेला गया था। लॉस एंजिलिस 2028 में क्रिकेट टी20 प्रारूप में खेला जाएगा।

जय शाह ने कहा, “मैं सभी को ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उस ओलंपिक भावना का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूं, जो हमें आगे बढ़ने, खेलने और बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है।”

इस बीच, आईओसी की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री ने ओलंपिक दिवस के अवसर पर जारी एक वीडियो संदेश में दुनियाभर के लोगों से “पहला कदम उठाने” और सक्रिय जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया।

उनका संदेश इस वर्ष के “लेट्स मूव” अभियान की थीम “यू कैन डू दिस” का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से आत्म-संदेह को आत्मविश्वास में बदलने के लिए प्रेरित करना है।

ओलंपिक दिवस समारोह की शुरुआत 1947 में हुई थी। उस समय आईओसी के चेक सदस्य डॉक्टर ग्रस ने 41वें आईओसी सेशन में विश्व ओलंपिक दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। बाद में जनवरी 1948 में 42वें आईओसी सेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को इसके आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

तबसे यह दिन ओलंपिक आंदोलन के इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण और खेलों के सार्वभौमिक मूल्यों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

--आईएएनएस

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