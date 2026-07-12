असम को मिलेगा वर्ल्ड-क्लास क्रिकेट स्टेडियम और स्विमिंग कॉम्प्लेक्स: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, 12 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को अमीनगांव में बन रहे अंतरराष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम और हाई-परफॉर्मेंस स्विमिंग पूल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य ऐसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जो नेशनल और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने में सक्षम होगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि 20,000 की क्षमता वाले क्रिकेट स्टेडियम का काम अगले कुछ महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। असम सरकार स्टेडियम और इलाके के दूसरे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधा बनाने के उद्देश्य से रेलवे से पास की जमीन लीज पर लेने की योजना बना रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्विमिंग पूल को हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सुविधा के तौर पर डिजाइन किया गया है और यह नेशनल और इंटरनेशनल स्विमिंग प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने में सक्षम होगा। पूल को एक साथ लगभग 40 तैराकों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार किया जा रहा है और इसके संचालन की जिम्मेदारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने एथलीट्स और कोचों के लिए हॉस्टल के निर्माण का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि एक हॉस्टल तैराकों और बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है, जबकि दूसरे में लगभग 200 क्रिकेट खिलाड़ियों और कोचों के रहने की व्यवस्था होगी।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि अमीनगांव में नया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होने के बाद, यह मौजूदा सरुसजई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पूरक बनेगा और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी करने की असम की क्षमता को काफी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य युवा प्रतिभाओं को निखारने और असम को एक प्रमुख स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा देने के लिए लगातार वर्ल्ड-क्लास स्पोर्ट्स सुविधाएं बना रहा है।

मुख्यमंत्री ने अमीनगांव में बैडमिंटन के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया और कहा कि इस सुविधा ने ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने इस सेंटर को भारत की प्रमुख बैडमिंटन ट्रेनिंग सुविधाओं में से एक बताया।

मुख्यमंत्री सरमा ने घोषणा की है कि कामरूप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, क्रिकेट स्टेडियम और स्विमिंग कॉम्प्लेक्स को जोड़ने वाली एक छह-लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिससे नेशनल हाईवे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) गुवाहाटी तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

--आईएएनएस

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