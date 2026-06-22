अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट: 23 जून से 3 जुलाई के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा 7वां संस्करण

नई दिल्ली, 22 जून (आईएएनएस)। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण 23 जून से 3 जुलाई के बीच बेंगलुरु स्थित एयर फोर्स स्टेशन जलाहल्ली में आयोजित किया जाएगा। एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (एएफसीबी) 2018 से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है।

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इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। लीग-सह-नॉकआउट आधार पर यह मुकाबले हॉकी स्टेडियम, एयर फोर्स स्टेशन जलाहल्ली में खेले जाएंगे।

टूर्नामेंट की विजेता टीम को 10,00,000 रुपए प्राइज मनी के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि उपविजेता को 8,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा। प्रत्येक मुकाबले के 'मैन ऑफ द मैच' को 25,000 रुपए, जबकि 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' को 50,000 रुपए मिलेंगे।

इस टूर्नामेंट का नाम वायुसेना के महान मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया है। हॉकी खेल के प्रति मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह का जुनून बेमिसाल था। भारतीय वायुसेना के इस पूर्व सैनिक ने हमेशा ही वायु योद्धाओं को एक ऐसे वीर के रूप में प्रेरित किया, जिन्होंने आगे रहकर नेतृत्व किया, चाहे वह युद्ध का मैदान हो या फिर खेल का मैदान हो।

भारतीय वायु सेना लगातार ऐसे खिलाड़ी तैयार कर रही है, जिन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत और इंडियन एयर फोर्स का नाम रोशन किया है।

23 जून को आयोजित उद्घाटन समारोह में एयर मार्शल एस. शिवकुमार, वीएसएम, एयर ऑफिसर-इन-चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं, 3 जुलाई को होने वाले समापन समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल सीथेपल्ली श्रीनिवास, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, ट्रेनिंग कमांड करेंगे।

मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का छठा संस्करण 29 अप्रैल से 6 मई 2025 तक वायुसेना चंडीगढ़ के रघबीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें दो अन्य देशों की वायु सेना की हॉकी टीमों सहित कुल 12 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला भारतीय रेलवे और रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला के बीच खेला गया था, जिसमें भारतीय रेलवे ने 2 गोल (टाई ब्रेकर में 3-1) से जीत हासिल की थी।

--आईएएनएस

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