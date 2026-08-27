गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के तैयारियों की समीक्षा करेंगे

अहमदाबाद, 27 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक गेम्स की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक शाह के एक दिवसीय व्यस्त गुजरात दौरे का हिस्सा है।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में सर्किट हाउस एनेक्सी में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब शहर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, जबकि भारत ने 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए बोली लगाई है। कॉमनवेल्थ 2030 की तरह ही ओलंपिक 2036 के लिए भी अहमदाबाद को ही मेजबान शहर बनाने की योजना है।

केंद्रीय मंत्री पहले भी दो बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं।

मई में, शाह ने अहमदाबाद में खेल संरचना और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति का आकलन करने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

यह समीक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले अहमदाबाद की खेल संरचना को बढ़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा में है, जबकि सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का निर्माण चल रहा है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि 70 से ज्यादा देशों में खेल संरचना, खेल सहभागिता और दूसरी सुविधाओं की जांच के बाद भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार दिया गया था।

शाह ने कहा था कि अहमदाबाद 2029 में वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स होस्ट करेगा, और इस बात की बहुत संभावना है कि शहर को 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी दी जाए। हालांकि, 2036 ओलंपिक की मेजबानी अभी तक अहमदाबाद को नहीं दी गई है।

भारत ने गेम्स के लिए अपनी बिड जमा कर दी है। ओलंपिक समिति जल्द ही अगले ओलंपिक मेजबान शहर की घोषणा करेगी।

--आईएएनएस

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