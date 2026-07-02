अहमदाबाद में फीबा ​​बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर विंडो 3 का हो रहा आयोजन

अहमदाबाद, 2 जुलाई (आईएएनएस)। अहमदाबाद फीबा ​​बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर – विंडो 3 की मेजबानी कर रहा है। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम 2 जुलाई से 5 जुलाई, 2026 तक वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नारनपुरा में दो मजबूत एशियाई विरोधियों से भिड़ेगी। भारत ने 2 जुलाई को कतर के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत की। टीम इंडिया 5 जुलाई को लेबनान का सामना करेगी।

Read More

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि अहमदाबाद अलग-अलग खेलों में जाने-माने अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स की मेजबानी करके धीरे-धीरे एक बड़े खेल आयोजन स्थल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर्स (विंडो 3) का आयोजन वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। एक सप्ताह पहले इसी जगह पर एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप का आयोजन हुआ था।

2026 एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप अहमदाबाद में 20 से 28 जून, 2026 तक हुआ था। यह पहली बार था जब भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी।

हर्ष सांघवी ने कहा, "अहमदाबाद तेजी से खुद को एक प्रमुख खेल आयोजन स्थल के रूप में स्थापित कर रहा है। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के एक सप्ताह के अंदर एक और बड़े अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करना गुजरात के विश्व-स्तरीय खेल संरचना और राज्य में अंतरराष्ट्रीय खेल इवेंट्स को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है।"

ये मैच फीबा ​​बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 के लिए एशियन क्वालिफायर्स में भारत के कैंपेन का हिस्सा हैं। हेड कोच स्कॉट फ्लेमिंग के नेतृत्व लीडरशिप में भारतीय टीम अभी युवा प्रतिभाओं को विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने पर जोर देते हुए पुननिर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही है।

फीबा की हालिया रैंकिंग में दुनिया में 76वें और एशिया में 14वें नंबर पर मौजूद भारत, क्वालिफिकेशन कैंपेन की मुश्किल शुरुआत के बाद बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगा। अहमदाबाद में होम ग्राउंड का फायदा टीम को काफी बढ़ावा देगा क्योंकि टीम का मकसद अनुभवी विपक्षी के खिलाफ मजबूती से मुकाबला करना है।

भारतीय टीम में कंवर संधू, प्रणव प्रिंस, प्रिंसपाल सिंह, और हर्ष डागर जैसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है।

--आईएएनएस

पीएके