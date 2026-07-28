अफगानिस्तान के खिलाफ आयरलैंड की टीम घोषित, स्टर्लिंग की वापसी, मूंदड़ा समेत इन खिलाड़ियों को वनडे डेब्यू का मौका

डबलिन, 28 जुलाई (आईएएनएस)। आयरलैंड और अफगानिस्तान की टीमें 5-14 अगस्त के बीच 5 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगी, जिसके शुरुआती तीन मुकाबलों के लिए आयरलैंड ने कप्तान पॉल स्टर्लिंग को टीम में वापस बुलाया है। स्टर्लिंग मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लगी चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं।

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'क्रिकेट आयरलैंड' ने मंगलवार को सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों के लिए 14 सदस्यीय टीम घोषित की है। हाल के शानदार प्रदर्शन के बाद जय मूंदड़ा, बेन कैलिट्ज और बायरन मैकडोनो को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है।

मूंदड़ा और कैलिट्ज मेंस टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत के खिलाफ आयरलैंड की ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीत का हिस्सा थे, जिसमें शानदार प्रदर्शन के बाद इन खिलाड़ियों ने वनडे टीम में जगह बनाई है।

हालांकि, चोटों के कारण आयरलैंड को कई अनुभवी खिलाड़ियों के बिना खेलना होगा। तेज गेंदबाज जोश लिटिल, मैट हॉलैंड, क्रेग यंग, ​​बैरी मैकार्थी, जॉर्डन नील और डेविड डेलानी चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

पांच मुकाबलों की वनडे सीरीज 5 अगस्त को ब्रेडी में शुरू होगी और दूसरा मैच भी 7 अगस्त को उसी वेन्यू पर खेला जाएगा। बाकी तीन मुकाबले 10, 12 और 15 अगस्त को स्टॉर्मोंट में खेले जाएंगे।

अफगानिस्तान सीरीज नए नियुक्त हेड कोच गैरी विल्सन के लिए भी पहला असाइनमेंट होगा। पिछले दशक में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच सभी फॉर्मेट में कड़ी प्रतिद्वंद्विता रही है, जिसमें द्विपक्षीय क्रिकेट और आईसीसी इवेंट्स, दोनों में कई कड़े मुकाबले हुए हैं।

पहले तीन वनडे मुकाबलों के लिए आयरलैंड की टीम: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, एंड्रयू बालबर्नी, बेन कैलिट्ज, कर्टिस कैम्फर, केड कारमाइकल, जॉर्ज डॉकरेल, गैविन होए, एंड्रयू मैकब्राइन, लियाम मैकार्थी, बायरन मैकडोनो, जय मूंदड़ा, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर।

--आईएएनएस

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