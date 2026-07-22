अफगानिस्तान को बड़ा झटका, हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी वनडे कप्तानी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। हशमतुल्लाह शाहिदी ने टीम की वनडे कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। वह साल 2022 से 50 ओवर के फॉर्मेट में टीम की कमान संभाल रहे थे।

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हशमतुल्लाह शाहिदी आखिरी बार भारत के खिलाफ कप्तानी करते नजर आए थे। शाहिदी की कप्तानी में अफगानिस्तान ने एशिया कप और वनडे विश्व कप 2023 में हिस्सा लिया। इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी उनकी ही अगुवाई में टीम टूर्नामेंट में शामिल हुई थी। शाहिदी की अगुवाई में अफगानिस्तान ने 27 मुकाबलों में जीत दर्ज की।

शाहिदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, "आज मैं पूरे सम्मान और अपनी इच्छा से यह घोषणा कर रहा हूं कि मैं अपनी टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कप्तान के तौर पर यह जिम्मेदारी निभाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी टीम के साथ ईमानदारी, एकता और लगन से काम किया। अल्लाह की कृपा और अधिकारियों, कोचों व खिलाड़ियों की कोशिशों से हमने कई जीत हासिल कीं, अहम मैच जीते, बड़ी टीमों को हराया और टीम का नाम रोशन किया।"

उन्होंने आगे लिखा, "ये सभी उपलब्धियां सिर्फ मेरी नहीं हैं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत, त्याग और आपसी तालमेल का नतीजा हैं। मैं अपनी टीम के उन सभी खिलाड़ियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और हर जीत व हर चुनौती में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मैं टीम के अधिकारियों और मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और हमेशा मेरा साथ दिया। आपका भरोसा और सहयोग मेरे लिए हमेशा सम्मान की बात रहेगी।"

शाहिदी की कप्तानी में विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स जैसी बड़ी टीमों को हराया। टीम ने टूर्नामेंट का अंत छठे नंबर पर रहते हुए किया था। विश्व कप में दमदार प्रदर्शन के बूते ही अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई करने में सफल रही थी।

शाहिदी की कप्तानी में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को तीन, जिम्बाब्वे को दो और साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे को एक-एक बार द्विपक्षीय सीरीज के दौरान हराया। कप्तानी के साथ-साथ शाहिदी का प्रदर्शन बतौर बल्लेबाज भी वनडे फॉर्मेट में दमदार रहा। उन्होंने कप्तान के तौर पर 33 की औसत और 70 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

उन्होंने वनडे में एकमात्र शतक भारत के खिलाफ लगाया, जहां शाहिदी ने 131 गेंदों में 102 रनों की शानदार पारी खेली। अफगानिस्तान को वनडे फॉर्मेट में अब आयरलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज खेलनी है। 2027 में होने वाले विश्व कप को देखते हुए शाहिदी के वनडे कप्तानी छोड़ने के फैसले को अफगानिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस