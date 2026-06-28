अंडर-15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप: भारत का दबदबा, महिला पहलवानों ने दूसरे दिन जीते तीन स्वर्ण पदक

पटाया, 28 जून (आईएएनएस)। भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को यहां अंडर-15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के दूसरे दिन तीन स्वर्ण पदक जीते। इससे देश के पदकों की संख्या आठ हो गई।

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समृद्धि सतीश पाटिल (33 किग्रा), विनाक्षी (46 किग्रा), और दिशा शौकीन (66 किग्रा) ने अपने-अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। तीन स्वर्ण पदकों के अलावा, भारत ने दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते, जिससे दिन के सभी आठ पदक मुकाबलों में 100 प्रतिशत पोडियम रिकॉर्ड पक्का हो गया।

इस बीच, भारतीय अंडर-15 ग्रीको-रोमन टीम अपने पहले दिन के प्रदर्शन के बाद 150 पॉइंट हासिल करके टीम तालिका में कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर रही। उज्बेकिस्तान 171 पॉइंट के साथ टॉप पर रहा, जबकि कजाकिस्तान 167 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

महिलाओं के इवेंट्स में, शौकीन ने 66 किग्रा के फाइनल में जबरदस्त प्रदर्शन किया, और जापान की नोवा डोइके पर तकनीकी श्रेष्ठता से 11-0 से शानदार जीत हासिल की। ​​33 किग्रा के खिताबी मुकाबले में, पाटिल ने उज्बेकिस्तान की मदीना नोसिरोवा को 8-2 से हराया, जबकि विनाक्षी ने एक और उज्बेक पहलवान, मुस्लिमा होजिमामातोवा को 7-4 से हराकर 46 किग्रा का फाइनल जीता।

दिव्या रानी (36 किग्रा) और ज्ञानेश्वरी वृषेश्वर शिंदे (42 किग्रा) को अपने-अपने खिताबी मुकाबलों में जापानी विरोधियों से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। रानी सारा कोरी से 2-6 से हार गईं, जबकि शिंदे को रामू सुगिबयाशी से 7-9 से करीबी हार का सामना करना पड़ा।

भारतीय दल ने अपने तीनों कांस्य पदक प्लेऑफ भी जीते। निशा मोर (54 किग्रा) ने चीनी ताइपे की लो आई हुआंग को 8-0 से हराया, दीपांशी (58 किग्रा) ने मंगोलिया की अनुदारी बयानमुंख को 6-1 से हराया, और अंजलि संतोष वेताल (62 किग्रा) ने मंगोलिया की खोंगोरजुल लखग्वा ओचिर को तकनीकी श्रेष्ठता से 15-2 से हराया।

--आईएएनएस

पीएके