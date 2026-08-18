अदाणी स्पोर्ट्सलाइन एकेडमी के स्केटर पार्थ शाह गुजरात के जयदीपसिंहजी जूनियर अवॉर्ड से सम्मानित

अहमदाबाद, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अदाणी स्पोर्ट्सलाइन एकेडमी के स्केटर पार्थ सुरगभाई शाह ने गुजरात का एक प्रतिष्ठित खेल सम्मान जीता है। अदाणी स्पोर्ट्सलाइन एकेडमी के स्पीड स्केटर और एथलीट को गुजरात सरकार ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपलब्धियों के लिए जयदीपसिंहजी जूनियर अवॉर्ड से सम्मानित किया है। पार्थ छह साल की छोटी उम्र में स्केटिंग ट्रैक पर कदम रखने के बाद से लगातार सक्रिय हैं।

पार्थ शाह को गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने 12 अगस्त को गांधीनगर में एक समारोह में सम्मानित किया।

गुजरात सरकार के खेल, युवा और संस्कृति विभाग द्वारा शुरू किया गया जयदीपसिंहजी जूनियर अवॉर्ड युवा खिलाड़ियों को जूनियर स्तर पर उनकी प्रतिभा, लगन और उपलब्धियों के लिए पहचान देता है। पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

पार्थ का स्केटिंग का सफर 2016 में शुरू हुआ। उसके बाद से वह लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। राज्य स्तर पर कई पदक जीत चुके पार्थ ने पांच बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गुजरात का प्रतिनिधित्व किया है। एक युवा एथलीट के तौर पर उनकी निरंतरता और क्षमता को पहचानते हुए, उन्हें दो बार सीओई (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्कॉलरशिप के लिए भी चुना गया है।

पिछले तीन सालों से, पार्थ अदाणी स्पोर्ट्सलाइन एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जहां उन्हें समर्पित कोचिंग, विश्व-स्तरीय सुविधा और प्रतियोगी एक्सपोजर मिलता है। उनका सफर अदाणी स्पोर्ट्सलाइन की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद युवा एथलीटों के लिए अपनी स्किल विकसित करने, ऊंचे स्तर पर मुकाबला करने और खेल में बेहतर करने के रास्ते बनाना है।

सम्मानित होने के बाद पार्थ ने कहा, "जयदीपसिंहजी जूनियर पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस स्तर पर कड़ी मेहनत को पहचान मिलना बहुत अच्छा लगता है। अदाणी स्पोर्ट्सलाइन एकेडमी ने मेरे सफर में बड़ा रोल निभाया है। मेरे कोच ने मेरी तकनीक को बेहतर बनाने में मदद की है और मुझे खुद को आगे बढ़ाते रहने का आत्मविश्वास दिया है। मैं इस सहयोग के लिए गुजरात सरकार और अदाणी स्पोर्ट्सलाइन को धन्यवाद देना चाहता हूं।"

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के मुख्य बिजनेस ऑफिसर संजय अडेसरा ने कहा, "स्केटिंग के लिए पार्थ का समर्पण उस प्रतिबद्धता को दिखाता है जिसे हम अदाणी स्पोर्ट्सलाइन एकेडमी में बढ़ावा देना चाहते हैं। हमें गर्व है कि गुजरात सरकार ने उनकी कड़ी मेहनत को पहचान दी है। यह अवॉर्ड उनके सफर में एक अहम पड़ाव है, और हम उनके खेल लक्ष्यों की तरफ काम करने में उनका सहयोग करते रहेंगे।"

--आईएएनएस

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