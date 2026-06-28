अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने के तरीके पर फिर से सोचने की जरूरत है: हरमनप्रीत कौर

लंदन, 28 जून (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर 6 विकेट से मैच गंवाने के साथ भारत विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया। इस हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने माना है कि 'विमेन इन ब्लू' को शीर्ष टीमों के खिलाफ अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

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हरमनप्रीत की 26 गेंदों में तूफानी 56 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 170/4 का विशाल स्कोर बनाया था, लेकिन टीम इस स्कोर का बचाव नहीं कर सकी। एलिस पेरी (56) और एश्ले गार्डनर (नाबाद 53) की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत ने पांच मुकाबलों में छह अंकों के साथ अपना अभियान खत्म किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आठ-आठ अंकों के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर गए।

भले ही हरमनप्रीत कौर को लगता है कि भारत ने बोर्ड पर काफी रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि टीम टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक के खिलाफ एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही।

मैच के बाद हरमनप्रीत ने कहा, "हमने बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। जब मैं बल्लेबाजी कर रही थी, तो मुझे लगा कि हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में हमने अच्छा काम किया। वे रन बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अगर मैं पूरे टूर्नामेंट के बारे में सोचूं, तो हमने अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। सबसे अच्छी टीमों के विरुद्ध हमेशा आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने आता है। हमें इस पर फिर से सोचने की जरूरत है।"

हरमनप्रीत ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने का श्रेय देते हुए कहा कि अपनी पारी के दौरान विकेट बचाए रखने के बावजूद भारत इसका फायदा नहीं उठा सका। उन्होंने कहा, "ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छी टीमों में से एक है। उन्होंने अपनी योजनाओं के अनुसार गेंदबाजी की। हमने विकेट नहीं गंवाए, लेकिन साथ ही हमें वह नहीं मिला जिसकी हमें उम्मीद थी। यह एक अच्छा मैच था, लेकिन दुर्भाग्य से हम जीत नहीं सके।"

हरमनप्रीत ने कहा, "बतौर टीम हमें कई चीजों पर फिर से सोचने की जरूरत है, खासकर यह कि अच्छी टीमों के खिलाफ हमें कैसे खेलना है। कई बार हम मैच में बने रहते हैं, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में हम बहुत ज्यादा रन लुटा देते हैं। अगर हमें लक्ष्य का पीछा करना हो, तो हम बल्लेबाजी करते हुए उतने रन नहीं बना पाते। मुझे लगता है कि ऐसा काफी समय से हो रहा है।"

--आईएएनएस

आरएसजी