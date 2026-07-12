logo
खेल

'अब हम लगातार जीतेंगे', विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद बोलीं नीरू ढांडा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 12, 2026, 04:15 PM
'अब हम लगातार जीतेंगे', विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद बोलीं नीरू ढांडा

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय शॉटगन शूटर नायब सूबेदार नीरू ढांडा ने इटली के लोनाटो में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। वह इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैप शूटर बनीं। 26 साल की इस शूटर ने 121/125 के क्वालीफिकेशन स्कोर के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और फिर एक मुश्किल फाइनल में फ्रांस की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कैरोल कॉर्मेनियर को हराया।

अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद, ढांडा और भारत के विदेशी शॉटगन कोच, पीटर विल्सन ने परफॉर्मेंस पर अपने विचार साझा किए। ढांडा ने पोडियम पर खड़े होने के अनुभव के बारे में बात की और बताया कि कैसे इस ऐतिहासिक पदक ने पूरी भारतीय महिला ट्रैप टीम का नजरिया बदल दिया।

उन्होंने कहा, "पोडियम पर राष्ट्रीय झंडे को ऊपर जाते देखना एक जबरदस्त एहसास था। इससे मुझे एहसास हुआ कि दुनिया के बेस्ट शूटर हमारी पहुंच में हैं। हमारे पास बहुत लंबे समय से इस स्तर पर महिला ट्रैप पदक नहीं था, इसलिए इस स्वर्ण ने आखिरकार उस रुकावट को तोड़ दिया। मुझे भरोसा है कि अब इंडिया के लिए मेडल नियमित रूप से आएंगे।"

ढांडा ने कहा, "जब आप एक विश्व चैंपियन के साथ मुकाबला करते हैं, तो आपको यकीन करना होता है कि आप भी एक चैंपियन हैं। मैंने बाकी सब कुछ ब्लॉक कर दिया और पूरी तरह से अपने रूटीन पर फोकस किया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे आस-पास कौन हिट कर रहा है या मिस कर रहा है। जब आप शांत रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं, और पूरे फोकस के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है।"

उन्होंने कहा, "यह विश्व कप जीत एक लंबे प्रतियोगी साइकिल का बस पहला कदम है। स्वर्ण पदक से टीम का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है, क्योंकि टीम अब आने वाले बड़े वैश्विक टूर्नामेंटों और ओलंपिक क्वालीफिकेशन पर फोकस कर रही है। मेरा आखिरी लक्ष्य गोल लॉस एंजिल्स ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, और उस सपने के लिए हमारी तैयारी यहीं से शुरू होती है।"

भारत के विदेशी कोच पीटर विल्सन ने ढांडा की तारीफ की। उन्होंने श्यामकेंट में एशियन चैंपियनशिप में उनकी जीत को एक अहम टर्निंग पॉइंट बताया, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने का आत्मविश्वास दिया। उसने रेंज के बाहर बहुत ज्यादा मेहनत की है, और यह स्वर्ण पदक उसकी लगन का इनाम है। मैं चाहता हूं कि भारत ग्लोबल शॉटगन सर्किट पर हावी हो, न कि सिर्फ हिस्सा ले।

--आईएएनएस

पीएके