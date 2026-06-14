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आर्चरी वर्ल्ड कप: धीरज ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, भारत के लिए गोल्डन डबल पूरा किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 14, 2026, 04:44 PM
आर्चरी वर्ल्ड कप: धीरज ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, भारत के लिए गोल्डन डबल पूरा किया

अंताल्या, 14 जून (आईएएनएस)। भारत के धीरज बोम्मादेवरा ने तुर्की के अंताल्या में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में यादगार प्रदर्शन किया है। रविवार को मिश्रित टीम इवेंट में कुमकुम मोहोद के साथ मिलकर स्वर्ण जीतने के बाद, व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीता और गोल्डन डबल पूरा किया।

24 साल के धीरज ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता दक्षिण कोरिया के ली वू-सियोक को 7-3 से हराया। इस जीत ने उनके करियर का सबसे बड़ा खिताब पक्का कर दिया।

यह धीरज का आर्चरी वर्ल्ड कप इवेंट में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर उनका चौथा व्यक्तिगत वर्ल्ड कप मेडल था। इससे पहले उन्होंने तीन कांस्य पदक जीते थे। उनकी इस जीत ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व श्रेणी में भारत के लिए पांच साल का सूखा भी खत्म कर दिया। वह 2021 में अतनु दास के बाद इस इवेंट में वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। जयंत तालुकदार वर्ल्ड कप इवेंट में व्यक्तिगत रिकर्व टाइटल जीतने वाले अकेले दूसरे भारतीय हैं।

धीरज का गोल्ड तक का रास्ता मुश्किल था। सेमीफाइनल में, वह जर्मनी के मोरित्ज वीजर से 3-1 से पीछे थे, लेकिन वापसी करते हुए 6-4 से जीतकर गोल्ड-मेडल मैच में अपनी जगह पक्की कर ली। भारतीय तीरंदाज ने फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया, और टॉप रिकर्व तीरंदाजों में से एक और ओलंपिक पदक विजेता ली वू-सियोक को पीछे छोड़ते हुए पोडियम पर टॉप पोजीशन हासिल की।

इससे पहले दिन में, धीरज को 17 साल की कुमकुम मोहोद के साथ भी सफलता मिली, जब उन्होंने रिकर्व मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीता। तीसरी सीड वाली भारतीय जोड़ी ने फाइनल में टॉप सीड वाली दक्षिण कोरिया की जोड़ी ओह येजिन और किम जे-डियोक को 5-1 से हराया था।

किम जे-डियोक दक्षिण कोरिया की मिश्रित टीम का हिस्सा थीं जिसने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था।

धीरज और कुमकुम वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक जीतने वाली सिर्फ तीसरी भारतीय मिश्रित रिकर्व जोड़ी बन गईं। दीपिका कुमारी और अतानु दास 2021 में पेरिस में ऐसा करने वाली पहली जोड़ी थीं। इसके बाद तरुणदीप राय और रिधि ने 2022 में अंताल्या में गोल्ड जीता था। कुमकुम का यह लगातार दूसरा वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक था।

--आईएएनएस

पीएके