आर्चरी वर्ल्ड कप: धीरज, कुमकुम ने ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता

अंताल्या, 14 जून (आईएएनएस)। भारतीय रिकर्व तीरंदाजों धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोद ने साहसिक प्रदर्शन करते हुए रविवार को अंताल्या में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर रिकर्व मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने एक रोमांचक फाइनल में किम जे-डेओक और ओह ये-जिन को 5-1 (37-36, 37-36, 39-39) से हराया।

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24 साल के धीरज और 17 साल की कुमकुम ने पूरे मैच में अपना संयम बनाए रखा। धीरज, जो दुनिया में 16वें नंबर पर भारत के सबसे ऊंचे रैंक वाले रिकर्व तीरंदाज हैं, ने अपने आखिरी तीर पर परफेक्ट 10 के साथ मैच खत्म किया।

कुल मिलाकर, हर तीरंदाज ने तीन 10 स्कोर किए। कुमकुम ने तीन 9 स्कोर किए, जबकि धीरज ने दो 9 और एक 8 स्कोर किया, जिससे टीम वर्क का पता चलता है। इसी वजह से भारत को स्वर्ण पदक मिला। यह दोनों तीरंदाजों का पहला वर्ल्ड कप मिश्रित टीम स्वर्ण पदक है।

धीरज ने इससे पहले 2024 में अंकिता भक्त के साथ और 2025 में भजन कौर के साथ मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीते थे। दक्षिण कोरिया पर जीत के साथ उनके विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने का इंतजार पूरा हुआ। कुमकुम ने लगातार दूसरा वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक जीता। वह पिछले महीने शंघाई में जीती भारत की महिला रिकर्व टीम का हिस्सा थीं, जहां उन्होंने चीन के खिलाफ शूट-ऑफ में आखिरी तीर मारा था।

शंघाई वर्ल्ड कप में, दीपिका कुमारी, कुमकुम, और अंकिता भक्त की महिला टीम ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता।

फाइनल में भारतीयों ने शुरुआती दबाव बनाया जब किम ने सात और ओह ने नौ लगाकर सबको चौंका दिया, जिससे कोरिया अपने पहले दो तीरों से सिर्फ 16 ही बना पाया। कुमकुम ने नौ और धीरज ने आठ का अच्छा शॉट मारकर जवाब दिया, जिससे भारत को शुरुआती सेट के बीच में एक पॉइंट की बढ़त मिल गई।

कोरियाई टीम ने किम के 10 और ओह के 9 के साथ वापसी की और 35 पर खत्म किया। कुमकुम ने 9 और धीरज ने 10 का स्कोर किया, जिससे प्रोविजनल 36 हो गए। बाद के रिव्यू में कुमकुम का स्कोर 9 से 10 हो गया, जबकि किम का पहला तीर 8 का हो गया, जिससे भारत को सेट 37-36 से और 2-0 की बढ़त मिल गई।

कोरिया हिल गया और दूसरे सेट की शुरुआत दो 9 के साथ की। भारत ने भी दो-दो 9 के साथ उनकी बराबरी की, जिससे आखिरी तीरों तक स्कोर 18-18 पर बराबर हो गया। किम और ओह ने एक और 9-9 का स्कोर कर कुल 36 का स्कोर बनाया।

फिर कुमकुम ने एक जरूरी 9 स्कोर किया, जिससे धीरज को सेट जीतने के लिए 10 की जरूरत थी। आर्मी के तीरंदाज ने अधिकतम स्कोर करके 37-36 से एक और जीत हासिल की और भारत की बढ़त 4-0 कर दी।

स्वर्ण के लिए सिर्फ एक शॉट की जरूरत थी। कम अनुभवी भारतीय टीम को तीसरे सेट में कोरियाई टीम से कड़ी टक्कर मिली। किम और ओह ने दो 10 के साथ मजबूत शुरुआत की, जबकि कुमकुम ने 10 और धीरज ने 9 का स्कोर किया, जिससे मिड-सेट ब्रेक पर भारत एक पाइंट पीछे हो गया।

किम ने एक और 10 लगाया, लेकिन ओह ने एक पॉइंट बनाया, और कोरिया का स्कोर 39 पर खत्म हुआ। भारत के पहले दो तीरों के बाद 29 थे, और उन्हें अपनी आखिरी दो कोशिशों में बिना किसी गलती के शॉट लगाने की जरूरत थी। कुमकुम ने दबाव में 10 का जवाब दिया, और धीरज के शुरू में आंके गए 9 को रिव्यू करके 10 कर दिया गया। इसका नतीजा 39-39 से टाई हो गया, और मैच 5-1 के स्कोर के साथ पक्का हो गया।

--आईएएनएस

पीएके