आर्चरी वर्ल्ड कप: 17 साल की पृथिका प्रदीप ने कांस्य पदक जीता

मैड्रिड, 11 जुलाई (आईएएनएस)। 17 साल की पृथिका प्रदीप ने शनिवार को मैड्रिड में आर्चरी वर्ल्ड कप के स्टेज 4 में महिलाओं के कंपाउंड टीम इवेंट में भारत को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने से पहले, एक व्यक्तिगत कांस्य पदक जीतकर सीनियर अंतरराष्ट्रीय अपनी पहचान बनाई।

Read More

अपने पहले वर्ल्ड कप पोडियम इवेंट में हिस्सा ले रही पृथिका ने महिलाओं के व्यक्तिगत कंपाउंड कांस्य पदक मुकाबले में तुर्किये की हेजल बुरुन को 145-142 से हराकर अपना पहला विश्व कप पदक जीता। यह युवा भारतीय इससे पहले एक करीबी मुकाबले में मलेशिया की फातिन नूरफतेह मैट सालेह से 144-142 से हारने के बाद फाइनल में जगह बनाने से चूक गई थी। यह नतीजा पृथिका के लिए एक और बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, जिन्होंने पिछले साल ढाका में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था।

इससे पहले दिन में, पृथिका अनुभवी कैंपेनर ज्योति सुरेखा वेन्नम और चिकिथा तानिपार्थी के साथ शामिल हुईं, जब भारत महिलाओं की कंपाउंड टीम कॉम्पिटिशन में रनर-अप रहा। भारतीय तिकड़ी स्वर्ण पदक मैच में टॉप सीड कोलंबिया से 232-228 से हार गई, जिसका प्रतिनिधित्व सारा लोपेज, एलेजांद्रा उस्कियानो और मारियाना रोड्रिगेज कर रही थीं।

क्वालीफिकेशन में 1024 स्कोर करने के बाद सातवीं सीड के तौर पर टूर्नामेंट में एंट्री करने के बावजूद, भारतीय टीम ने फाइनल तक शानदार प्रदर्शन किया, डेनमार्क, मेजबान स्पेन, और तीसरी सीड रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हराया, और फिर दबदबे वाली कोलंबियाई टीम के खिलाफ रजत पदक जीता।

भारत पुरुषों की कंपाउंड टीम इवेंट में एक और पदक जीतने से चूक गया। टॉप सीड साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु और कुशल दलाल कांस्य पदक मैच में जर्मनी से बहुत कम अंतर (233-232) से हार गए, इससे पहले उन्हें सेमीफाइनल में मेक्सिको से शूट-आउट में हार मिली थी। मिक्स्ड कंपाउंड टीम भी मेक्सिको से एक और शूट-आउट में हार के बाद क्वार्टर-फाइनल से बाहर हो गई।

पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड प्रतियोगिता में, ऋषभ यादव क्वार्टर-फाइनल में पहुंचकर भारत के श्रेष्ठ परफॉर्मर के तौर पर उभरे, जबकि साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु और कुशल दलाल तीसरे राउंड में बाहर हो गए।

--आईएएनएस

पीएके