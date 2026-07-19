'आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं': जापान ओपन जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, सिंधु ने जताया आभार

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने रविवार को जापान ओपन के विमेंस सिंगल्स फाइनल में चार बार की चैंपियन अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से शिकस्त दी। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट 'जापान ओपन' जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इतिहास रचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु को बधाई दी, जिसके लिए भारतीय शटलर ने उनका आभार जताया है।

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पीवी सिंधु ने रविवार को टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में बीडब्ल्यूएफ जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल्स फाइनल में जापान की पसंदीदा खिलाड़ी अकाने यामागुची को मात देकर बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने का दो साल लंबा इंतजार खत्म किया।

टोक्यो में सिंधु की जीत एक शानदार सफर के बाद मिली, जिसमें उन्होंने टोक्यो ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई और वर्ल्ड नंबर 5 खिलाड़ी हान यू को हराया। इसके बाद फाइनल में यामागुची को सीधे गेम में हराकर वह प्रतिष्ठित जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 'भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि' बताया। उन्होंने सिंधु के दृढ़ संकल्प की तारीफ की और कहा कि उनकी यह कामयाबी देश के अनगिनत युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।

प्रधानमंत्री के बधाई संदेश का जवाब देते हुए सिंधु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आभार व्यक्त करते हुए लिखा, "बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय प्रधानमंत्री सर। आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। टोक्यो के बाद आपके साथ आइसक्रीम खाना, आपके ऑफिस में हुई वह छोटी सी बातचीत, और उससे पहले और बाद के वे कई मौके जब मुझे आपसे मिलने और आपसे प्रेरित होने का सौभाग्य मिला, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। वे ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगी।"

पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके की भी तारीफ करते हुए कहा कि हर मुलाकात के दौरान उन्होंने देश के प्रति उनके समर्पण को देखा है। सिंधु ने लिखा, "सर, जब भी मैं आपसे मिली हूं, मैंने आपके अद्भुत काम करने के तरीके को खुद देखा है। हमेशा एक मीटिंग से लौटकर सीधे दूसरी मीटिंग में जाना, अक्सर देर रात तक काम करना। आप सचमुच कड़ी मेहनत, समर्पण और देश सेवा का असली उदाहरण हैं। भारतीय खेलों के लिए आपके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद।"

इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिंधु को 'एक्स' पर बधाई देते हुए लिखा, "जापान ओपन 2026 में जीत के लिए पीवी सिंधु को बहुत-बहुत बधाई। यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। यह भारतीय बैडमिंटन के सफर में एक अहम पड़ाव है। उनकी यह उपलब्धि युवा खिलाड़ियों को खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।"

इस उपलब्धि पर उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिंधु को बधाई देते हुए लिखा, "जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनने पर पीवी सिंधु को बधाई। यह सचमुच एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिस पर पूरे देश को गर्व है। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आपकी अटूट लगन देश के लाखों युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहती है। हम आपके और भी शानदार मुकाम हासिल करने की कामना करते हैं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, "जापान ओपन 2026 जीतकर इतिहास रचने के लिए पीवी सिंधु को बधाई। यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर, सिंधु ने देश का मान बढ़ाया है और हमारे युवाओं के सामने मातृभूमि के लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की प्रेरणा का उदाहरण पेश किया है।"

--आईएएनएस

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