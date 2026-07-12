'आईसीसी हॉल ऑफ फेम' में शामिल होने पर जय शाह ने दी गांगुली-पीटरसन और अंजुम को बधाई

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, अंजुम चोपड़ा और इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह तीनों ही दिग्गज खिलाड़ी इस सम्मान के पूरी तरह से हकदार थे।

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आईसीसी ने शनिवार (11 जुलाई) को प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में तीन नए सदस्यों को शामिल किया। गांगुली, अंजुम और पीटरसन को उनकी उपलब्धियों, बेहतरीन खेल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास को आकार देने वाले उनके लंबे समय तक चले प्रभाव के लिए इसमें जगह दी गई।

जय शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मुझे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नए सदस्यों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। यह उन असाधारण लोगों के लिए सम्मान है जिनकी उपलब्धियों ने हमारे खेल में बड़ा योगदान दिया है। सौरव गांगुली, अंजुम चोपड़ा और केविन पीटरसन सभी ने गर्व के साथ अपनी राष्ट्रीय टीमों का नेतृत्व किया है, और मैं आईसीसी की ओर से उन्हें इस पूरी तरह से हकदार सम्मान के लिए बधाई देना चाहता हूं।"

ये खिलाड़ी क्रिकेट के दिग्गजों के उस शानदार समूह में शामिल हो गए हैं जिनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों, शानदार खेल और लंबे समय तक रहे प्रभाव ने इस खेल के इतिहास को आकार दिया है। इन तीनों महान खिलाड़ियों के शामिल होने के बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल सदस्यों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। यह सम्मान सूची क्रिकेट के उन दिग्गज खिलाड़ियों को समर्पित है, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन और योगदान से खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

आईसीसी हॉल ऑफ़ फ़ेम की शुरुआत जनवरी 2009 में आईसीसी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर की गई थी। इसमें उन महान खिलाड़ियों और क्रिकेट से जुड़े लोगों को सम्मान दिया जाता है, जिन्होंने अपनी बेहतरीन उपलब्धियों, प्रतिभा और लंबे समय तक दिए गए योगदान से क्रिकेट के इतिहास को खास बनाया है। खिलाड़ी अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच के पांच साल बाद ही इसमें शामिल होने के योग्य होते हैं। इससे आईसीसी हॉल ऑफ फेम उन लोगों के लिए एक खास सम्मान बना रहता है जिन्होंने क्रिकेट पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस