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आईपीएल क्रिकेटर पर शादी का झांसा देकर युवती से शोषण का आरोप, खिलाड़ी का इनकार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 23, 2026, 05:48 PM
आईपीएल क्रिकेटर पर शादी का झांसा देकर युवती से शोषण का आरोप, खिलाड़ी का इनकार

कोलकाता, 23 जून (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले पश्चिम बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप लगा है। मंगलवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने हुगली जिले के मोगरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अभिषेक पोरेल इसी जिले के चंदननगर के रहने वाले हैं।

सूत्रों के मुताबिक, 23 वर्षीय अभिषेक ने इन आरोपों को गलत बताया है। पता चला है कि अभिषेक अभी बेंगलुरु में हैं।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह अभिषेक पोरेल के साथ तीन साल से रिलेशनशिप में थीं और दोनों ने शादी करने का फैसला किया था।

हालांकि, डेढ़ साल पहले उनके बीच कुछ समस्याएं पैदा हुईं और मामला पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचा, लेकिन उस समय कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। इस बार, युवती अपनी मां के साथ आई और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

मामला सामने आने के बाद हुगली (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक कुंवर भूषण सिंह ने मोगरा पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने इंस्पेक्टर-इन-चार्ज सौमेन बिस्वास और डीएसपी (क्राइम) अभिजीत सिंह महापात्रा के साथ मामले पर चर्चा की। पुलिस ने पुष्टि की है कि जांच शुरू हो गई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "शिकायत दर्ज कर ली गई है। हमने जांच शुरू कर दी है।"

अभिषेक पोरेल को आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की जगह खेलने का मौका मिला था। हालांकि, उस सीजन में उन्होंने केवल चार मैच खेले और रन नहीं बना पाए, फिर भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम में बनाए रखा। हाल के सीजन में, उन्होंने रन बनाए और एक युवा विकेटकीपर के तौर पर टीम का भरोसा जीता।

अभिषेक पोरेल ने आईपीएल के 35 मुकाबलों में 25.63 की औसत के साथ 769 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। वह 23 लिस्ट-ए मुकाबलों में 43.84 की औसत के साथ 833 रन बना चुके हैं, जबकि 61 टी20 मुकाबलों में 30 की औसत के साथ 1,590 रन जोड़े हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी/एबीएम