आईपीएल 2027: न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का 5 दिवसीय ऑफ-सीजन कैंप शुरू

न्यू चंडीगढ़, 12 अगस्त (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दो बार रनर-अप पंजाब किंग्स ने न्यू चंडीगढ़ स्थित न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पांच दिन का ऑफ-सीजन ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है। इसका मकसद 10 टीमों वाले टूर्नामेंट के 2027 सीजन से पहले खिलाड़ियों की व्यक्तिगत स्किल्स को बेहतर बनाना है।

11 अगस्त को शुरू हुआ यह कैंप पूरी तरह से स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित है। इसमें खिलाड़ियों को मैच के दिन के दबाव से दूर अपने खेल के खास पहलुओं पर काम करने के लिए समर्पित समय मिल रहा है।

कैंप में शामिल खिलाड़ियों में विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, बैटिंग ऑलराउंडर शशांक सिंह, बाएं हाथ के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हरप्रीत बरार, बैटिंग ऑलराउंडर पाइला अविनाश, लेग-स्पिनर प्रवीण दुबे और मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज नेहल वढेरा शामिल हैं।

यह ट्रेनिंग फ्रेंचाइजी के कोचिंग स्टाफ की देखरेख में हो रही है, जिसमें असिस्टेंट कोच ट्रेवर गोंसाल्वेस स्टेडियम में रोजाना की ड्रिल की निगरानी कर रहे हैं। इस व्यवस्था से सपोर्ट स्टाफ को खिलाड़ियों के करियर के अलग-अलग चरणों में उनके साथ करीब से काम करने का मौका मिलता है।

यह शुरुआती कैंप, फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट की तरफ से टीम को पहले से ही तैयार और गेम के लिए फिट रखने के लिए प्लान किए गए ऑफ-सीजन कैंपों की सीरीज का पहला हिस्सा है। आने वाले महीनों में अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए और भी कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्किल को बेहतर बनाने और फिटनेस कंडीशनिंग पर खास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी अगले आईपीएल सीजन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना चाहती है।

आईपीएल 2026 में, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने छह जीत और एक 'नो रिजल्ट' के साथ अपने पहले सात मैचों में कोई हार का सामना नहीं किया, लेकिन इसके बाद वे अपने अगले छह मैच गंवाने पड़े। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच जीतने के बावजूद, पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई और प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर रही।

कुछ अन्य फ्रेंचाइजी भी अपने खिलाड़ियों के लिए ऑफ-सीजन कैंप आयोजित कर रही हैं। साल 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स ने अपने कुछ खिलाड़ियों को तलेगांव में अपने हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करवाई, जबकि 2016 की विजेता सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई में एक छोटा स्किल और फिटनेस कैंप आयोजित किया। आईपीएल 2020 की रनर-अप दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु की जस्ट क्रिकेट एकेडमी में अपने घरेलू खिलाड़ियों के लिए एक कैंप लगाया, जहां ट्रायल भी हुए।

--आईएएनएस

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