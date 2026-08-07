आईओसी ने प्रकाशित की 'ऑनलाइन अब्यूज रिपोर्ट', एथलीटों की बेहतर सुरक्षा की मांग की

जिनेवा, 7 अगस्त (आईएएनएस)। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) ने शुक्रवार को पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स और मिलानो कॉर्टिना 2026 ओलंपिक विंटर गेम्स से ऑनलाइन अब्यूज और रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में एथलीटों के लिए बेहतर सुरक्षा और ऑनलाइन समुदाय की सुरक्षा की मांग की गई है।

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8 अगस्त को सेफ स्पोर्ट डे के मौके पर, आईओसी ने अपनी साइबर-अब्यूज प्रोटेक्शन सर्विस (सीएपीएस) के नतीजे प्रकाशित किए, जिसमें दोनों खेलों में 4.3 मिलियन पोस्ट और लगभग 25,000 अपमानजनक कमेंट्स की पहचान की गई।

पेरिस 2024 के दौरान लगभग 20,000 अकाउंट्स और 45 भाषाओं और मिलानो कॉर्टिना 2026 में 6,000 से ज्यादा अकाउंट्स और 56 भाषाओं की निगरानी रखने के बाद, एआई ने लगभग 242,000 पोस्ट और कमेंट्स को मानवीय समीक्षा के लिए अपमानजनक माना। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, 24,700 अपमानजनक पोस्ट और कमेंट्स को वेरिफाई किया गया।

आईओसी ने कहा, "ऑनलाइन का गलत इस्तेमाल पूरे खेल में सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है और, हालांकि यह ऑनलाइन होता है, लेकिन यह सिर्फ डिजिटल जगहों तक ही सीमित नहीं रहता है। इससे असली और लंबे समय तक चलने वाला शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा और आर्थिक नुकसान हो सकता है। कंटेंट प्लेटफॉर्म हटाने या क्रिमिनल केस चलाने की सीमा को पूरा नहीं करता है, फिर भी ये नुकसान पहुंचाने वाले ऑनलाइन व्यवहार भयानक हैं।"

आईओसी की रिपोर्ट रोकथाम की रणनीतियों, शिक्षा और डिजिटल साक्षरता, और ऐसे जवाब देने के तरीकों की जरूरत पर जोर देती है जो ऑनलाइन गलत इस्तेमाल के बड़े असर को पहचानते हैं। कुल मिलाकर, एआई ने लगभग 242,000 पोस्ट और कमेंट्स को मानव समीक्षा के लिए संभावित रूप से अपमानजनक मानते हुए फ्लैग किया। इसमें पेरिस 2024 के दौरान 152,000 और मिलानो कॉर्टिना 2026 के दौरान लगभग 90,000 शामिल हैं। विश्लेषकों ने बाद में लगभग 24,700 अपमानजनक पोस्ट को सत्यापित किया। इसमें पेरिस में 10,200 और मिलानो कॉर्टिना में 14,500 शामिल थे। इस दौरान 18,900 यूनिक अकाउंट्स की पहचान की गई।

--आईएएनएस

पीएके