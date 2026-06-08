आईजीपीएल भारत क्लासिक: कोचर ने इस साल तीसरी बार टॉप-10 में जगह बनाई

अल जदीदा (मोरक्को), 8 जून (आईएएनएस)। करणदीप कोचर ने मोरक्को में 5,00,000 यूएस डॉलर की इनामी राशि वाले आईजीपीएल भारत क्लासिक के आखिरी दिन बिना किसी बोगी के 4-अंडर 68 का स्कोर किया और इस सीजन में एक बार फिर टॉप-10 में जगह बनाई। चंडीगढ़ के लंबे-कद वाले गोल्फर टी-9 स्थान पर रहे, जो इस साल उनका तीसरा टॉप-10 फिनिश था। इसके साथ ही वे एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट में 12वें स्थान पर पहुंच गए।

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कोचर ने 66-73-70-68 के राउंड खेले और कुल 11-अंडर का स्कोर किया, जबकि स्वीडन के चार्ली लिंध (69-70-67-64) ने कुल 18-अंडर के स्कोर के साथ शानदार जीत हासिल की। ​​लिंध कोलन कोरिया ओपन में अपने पिछले टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे थे, और इस हफ्ते उन्होंने बहुत ही लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे वे ऑर्डर ऑफ मेरिट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। लिंध ने शानदार अंदाज में जीत हासिल की; उन्होंने 18वें होल पर ईगल लगाकर चार-शॉट से जीत पक्की की।

यह टूर्नामेंट इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) और एशियन टूर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

अन्य भारतीय आईजीपीएल खिलाड़ियों में, गगनजीत भुल्लर (75-70-69-68) और यशस्वी चंद्र (75-68-71-68) 6-अंडर के स्कोर के साथ अगले सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे और टी-27 स्थान हासिल किया। भुल्लर ने एक बोगी के मुकाबले पांच बर्डी लगाईं, जबकि यशस्वी ने अपने 68 के स्कोर में कोई बोगी नहीं की।

राशिद खान ने आखिरी राउंड में 71 का स्कोर किया और कुल 3-अंडर के साथ टी-41 स्थान पर रहे। उनके साथ कार्तिक सिंह (71) और सचिन बैसोया (67) भी इसी स्थान पर रहे; बैसोया के आखिरी राउंड में दो ईगल शामिल थे - एक पार-5 तीसरे होल पर और दूसरा पार-5 सातवें होल पर। कार्तिक का राउंड काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा, जिसमें उन्होंने सात बर्डी, दो बोगी और दो डबल बोगी लगाईं। शौर्य भट्टाचार्य ने अच्छी शुरुआत के बाद तीन बर्डी और एक डबल बोगी के साथ 71 का स्कोर किया और टी-52 पर रहे, जबकि अमन राज (70) टी-56, पुखराज सिंह गिल (75) टी-59, राघव चुघ (77) टी-64 और उदयन माने (73) भी टी-64 पर रहे। एमेच्योर जय बहल (74) टी-67 पर रहे।

आईजीपीएल दुबई के विजेता कोचर का हिटिंग के मामले में हफ्ता शानदार रहा क्योंकि उन्होंने कई फेयरवे और ग्रीन इन रेगुलेशन हासिल किए। हालांकि, उनका पुटर और बेहतर हो सकता था, क्योंकि उन्हें चारों दिन 28 या उससे ज्यादा पुट्स की जरूरत पड़ी, जिसमें दूसरे दिन 34 पुट्स भी शामिल थे, जब उन्होंने 73 का स्कोर किया था।

कोचर, जो इंटरनेशनल सीरीज जापान में टी-5 पर थे, अब 2 मिलियन डॉलर वाली इंटरनेशनल सीरीज मोरक्को का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह अपनी पहली एशियन टूर जीत की तलाश में हैं; इससे पहले उन्होंने एशियन डेवलपमेंट टूर पर मिस्र में अपनी पहली जीत हासिल की थी, जिससे उन्हें एशियन टूर कार्ड मिला था।

कोचर ने तीसरे, 10वें, 11वें और 14वें होल पर बर्डी बनाई; पूरे हफ्ते में उन्होंने 16 बर्डी बनाईं और कई और मौके कोर्स पर ही छोड़ दिए।

28 वर्षीय लिंड ने दिन की शुरुआत ओवरनाइट लीडर, थाईलैंड के सेट्टी प्राकोंगवेच से तीन शॉट पीछे रहकर की थी, लेकिन उनका आठ-अंडर पार 64 का स्कोर टूर्नामेंट का सबसे अच्छा राउंड भी था। लिंड, जिनके साथ उनके बचपन के दोस्त इसाक बोंडेसन थे, 18वें होल पर दो शॉट्स में ग्रीन के किनारे तक पहुंचे और फिर 20 फीट दूर फ्रिंज से ईगल के लिए पुट किया। लिंध अब अगले हफ्ते होने वाली 2 मिलियन डॉलर की 'इंटरनेशनल सीरीज मोरक्को' में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे।

प्राकोंगवेच फाइनल राउंड में सिर्फ 71 का स्कोर ही बना पाए और 14-अंडर के स्कोर के साथ अमेरिकी चार्ल्स पोर्टर (66) के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए। पोर्टर 17 होल के बाद 16-अंडर पर थे और आखिरी होल खेलते समय लिंध के साथ बराबरी पर थे, लेकिन उनका दूसरा शॉट हैजर्ड (बाधा) में चला गया और उन्हें निराशाजनक डबल बोगी का सामना करना पड़ा।

लगातार पांच बार कट से बाहर होने वाले प्राकोंगवेच जीत न पाने से निराश थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लगातार कट से बाहर होने के बाद दूसरे स्थान पर रहना भी ठीक है। थाईलैंड के सरित सुवन्नारुत ने 66 का स्कोर किया और इंग्लैंड के सैम ब्रॉडहर्स्ट (68) के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए। अमेरिकी मार्कस प्लंकेट ने भी 66 का स्कोर किया और 12-अंडर के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर आ गए; उनके साथ थाईलैंड के पूम सकसानसिन (69) और रुंचनापोंग योउप्रायोंग (70) भी इसी स्थान पर रहे। अयूब लगुइराती (69) मोरक्को के सबसे सफल खिलाड़ी रहे और 9-अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 13वें स्थान पर रहे।

--आईएएनएस

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