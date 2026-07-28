आईएसएसएफ वर्ल्ड कप: सोनम और हिमांशु ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में कांस्य पदक जीता

हांगझोऊ, 28 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय राइफल शूटर सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल/शॉटगन के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता।

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दोनों भारतीयों ने क्वालीफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सोनम (317.2) और हिमांशु (317.4) ने मिलकर कुल 634.6 पॉइंट्स का क्वालीफिकेशन स्कोर बनाया।

इस बीच, एलावेनिल वालारिवन (316.8) और पार्थ राकेश माने (317.4) की जोड़ी ने उनके ठीक पीछे 634.2 के कुल स्कोर के साथ क्वालीफाई किया।

फाइनल में, सोनम और हिमांशु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल मिलाकर 441.2 पॉइंट (हर एक ने 220.6) बनाए, और चाइना 1 और चाइना 2 के बाद कांस्य पदक पक्का किया। एलावेनिल और पार्थ 378.8 के फाइनल स्कोर के साथ चौथे स्थान (एलावेनिल: 190.5, पार्थ: 188.3) पर रहे।

पदक जीतने पर सोनम ने कहा, "यह एक मुश्किल मुकाबला था, और कुल मिलाकर अनुभव बहुत अच्छा था। पदक जीतना हमेशा जरूरी होता है क्योंकि इससे हमें आगे के कामों के लिए आत्मविश्वास मिलता है। अनुभव किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता है। यह प्रदर्शन हमें इस सीजन में एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी के लिए प्रेरित करेगा।"

हिमांशु ने कहा, "अपने पहले सीनियर वर्ल्ड कप फाइनल में मुकाबला करना एक शानदार अनुभव था। मुझे खुद पर भरोसा था, अपने कोच के मार्गदर्शन पर भरोसा था और अपनी ताकत पर भरोसा था। मैंने कई जूनियर फाइनल में हिस्सा लिया है, लेकिन अपना पहला सीनियर वर्ल्ड कप पदक जीतना बेहद खास है।"

सोनम ने इससे पहले 2024 में काहिरा में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप और नई दिल्ली में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में रजत पदक जीता था। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ग्रेनेडा में उन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।

20 साल के हिमांशु के लिए, कांस्य पदक उनका पहला सीनियर आईएसएसएफ वर्ल्ड कप पोडियम है। हिमांशु ने इससे पहले 2025 में नई दिल्ली में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल मेन जूनियर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले उन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण जीता था।

इस कांस्य पदक के साथ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हांगझोऊ में भारत के कुल 4 पदक (1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य) हो गए हैं।

--आईएएनएस

पीएके