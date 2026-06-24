आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप: वंशिका, शिवा ने रजत पदक जीता, भारत शीर्ष पर

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। भारत ने जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जूनियर इवेंट में रजत पदक जीता। इस पदक के साथ ही इवेंट में भारत के कुल पदकों की संख्या 16 हो गई है। पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर है।

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वंशिका चौधरी और शिवा नरवाल की भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। इस पदक के साथ, भारत के कुल पदकों की संख्या अब 16 (5 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य) हो गई है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित टीम इवेंट्स में अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन और शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम पहले स्थान पर बरकरार है।

इससे पहले मंगलवार को, शिवा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेन जूनियर इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता था। युग प्रताप सिंह राठौर ने उसी इवेंट में कांस्य पदक जीता था।

भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेन जूनियर टीम इवेंट में एक और रजत पदक जीता, जिसमें शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई, और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और पोडियम पर फिनिश किया।

भारत के कैंपेन को तब बड़ा बढ़ावा मिला जब प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल मेन जूनियर इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जिससे देश को चैंपियनशिप का पांचवां स्वर्ण पदक मिला।

भारत ने 25 मीटर पिस्टल विमेन जूनियर टीम इवेंट में अंजलि महेंद्र भागवत, परिशा गुप्ता और निथिला आइवी डार्लिंग प्रवीण क्रिस्टोफर की तिकड़ी की मदद से कांस्य पदक हासिल किया।

आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स में टीमों का लगातार अच्छा प्रदर्शन निशानेबाजी में देश के दबदबे को दिखाता है।

--आईएएनएस

पीएके