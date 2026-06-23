आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026: नरवाल ने रजत और युग प्रताप ने कांस्य पदक जीता

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए एक और शानदार दिन रहा। देश के लिए निशानेबाजों ने तीन और पदक अपने नाम किए। शिवा नरवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10मीटर एयर पिस्टल मेन जूनियर इवेंट में रजत पदक जीता। वहीं, युग प्रताप सिंह राठौर ने इसी इवेंट में कांस्य पदक जीता।

Read More

भारत ने 10-मीटर एयर पिस्टल मेन जूनियर टीम इवेंट में एक और रजत पदक जीता, जिसमें शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई, और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और पोडियम पर जगह बनाई।

तीन पदकों के साथ भारत के इवेंट में कुल 15 पदक (5 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य) हो गए हैं। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स में भारतीय टीम ने पदक तालिका में टॉप पर अपनी जगह बनाए रखी है, जो व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स में उसके लगातार अच्छे प्रदर्शन और दबदबे को दिखाता है।

सोमवार को इससे पहले, भारतीय टीम ने टेबल में टॉप पर अपनी बढ़त को और मजबूत करने के लिए अपनी टैली में चार और मेडल जोड़े। भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10मी एयर राइफल मेन जूनियर इवेंट में शानदार और शांत प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता, जिससे देश को चैंपियनशिप का पांचवां स्वर्ण पदक मिला।

भारत ने 25-मीटर पिस्टल विमेन जूनियर टीम इवेंट में अंजलि महेंद्र भागवत, परिशा गुप्ता और निथिला आइवी डार्लिंग प्रवीण क्रिस्टोफर की तिकड़ी की मदद से कांस्य पदक जीता। एक और कांस्य पदक 25 मीटर पिस्टल मेन जूनियर टीम इवेंट में आया, जहां अभिनव चौधरी, राज चंद्रा, और जतिन ने शानदार टीम प्रदर्शन करते हुए पदक जीतने वालों जगह बनाई।

भारत के समीर ने 25-मीटर रैपिड-फायर पिस्टल मेन जूनियर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 28 हिट्स के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। 50 मीटर राइफल 3-पोजीशन मेन जूनियर इवेंट में, रोहित कन्यान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत का अभियान और मजबूत हुआ।

भारत को प्राची गायकवाड़ के जरिए रजत पदक भी मिला, जो 50मीटर राइफल 3 पोजीशन विमेन जूनियर इवेंट में 354.7 के स्कोर के साथ उपविजेता रही।

--आईएएनएस

पीएके