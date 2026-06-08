8 गोल्ड और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने उलानबातर ओपन का समापन किया

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। उलानबातर ओपन सीनियर रैंकिंग सीरीज के आखिरी दिन भारतीय फ्रीस्टाइल रेसलिंग टीम ने 7 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड शामिल हैं। इसके साथ ही भारत ने प्रतियोगिता का समापन 3 कैटेगरी में कुल 17 मेडल (8 गोल्ड और 9 ब्रॉन्ज) के साथ किया और ओवरऑल टीम रैंकिंग में टॉप-3 में जगह बनाने में कामयाब रहा।

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रविवार को दीपक, दिनेश और सागर जगलान ने एक-एक गोल्ड मेडल जीता, जिससे भारतीय दल के लिए यह टूर्नामेंट बेहद सफल रहा। भारत ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल टीम रैंकिंग में रूस के बाद दूसरा स्थान हासिल किया और ग्रीको-रोमन डिवीजन में 119 अंकों के साथ ऐतिहासिक ओवरऑल टीम चैंपियनशिप जीती। महिला रेसलिंग टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल जीते और देश की ओवरऑल रैंकिंग को मजबूत किया।

आखिरी दिन व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो दीपक ने कजाकिस्तान के असिल ऐताकिन को 6-0 से हराकर 61 किलोग्राम फ्रीस्टाइल गोल्ड मेडल जीता। दिनेश ने कजाकिस्तान के येदिगे कासिमबेक को 2-0 से हराकर 125 किलोग्राम गोल्ड जीता, जबकि सागर जगलान ने रूस के तामिर एशिनिमाएव को 3-2 से मात देकर 74 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता। फ्रीस्टाइल टीम की सफलता को सुमित (57 किलोग्राम), कुमार मोहित (65 किलोग्राम), जयदीप (74 किलोग्राम) और विक्की (97 किलोग्राम) के चार ब्रॉन्ज मेडल ने और बढ़ाया।

इससे पहले टूर्नामेंट में, ग्रीको-रोमन टीम ने सुनील (87 किलोग्राम) और नितेश (97 किलोग्राम) के दो गोल्ड मेडल और साहिल (60 किलोग्राम) के ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपना अभियान पूरा किया था। महिला कुश्ती में भारत ने कुल पदकों की संख्या में सात और पदक जोड़े। इनमें मनीषा (57 किलोग्राम), नेहा (59 किलोग्राम) और काजल (76 किलोग्राम) ने गोल्ड मेडल जीते, जबकि नीलम (50 किलोग्राम), हंसिका लांबा (55 किलोग्राम), मानसी (62 किलोग्राम) और प्रिया (76 किलोग्राम) ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए।

पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी:

ग्रीको-रोमन

60 किलोग्राम (ब्रॉन्ज): सुमित ने साहिल को 5-0 से हराया।

87 किलोग्राम (गोल्ड): सुनील ने आजाद सालिदिनोव को 4-1 से शिकस्त दी।

97 किलोग्राम (गोल्ड): नितेश ने नुरासिल अमानाली को 13-9 से मात दी।

मेंस फ्रीस्टाइल

57 किलोग्राम (ब्रॉन्ज): सुमित ने अब्जल ओकेनोव (कजाकिस्तान) को 6-3 से हराया।

61 किलोग्राम (गोल्ड): दीपक ने असिल ऐताकिन (कजाकिस्तान) को 6-0 से मात दी।

65 किलोग्राम (ब्रॉन्ज): कुमार मोहित ने ओसिमजान दास्तानबेक (कजाकिस्तान) को 17-6 से शिकस्त दी।

74 किलोग्राम (गोल्ड): सागर जगलान ने तामिर एशिनिमाएव (रूस) को 3-2 से हराया।

74 किलोग्राम (ब्रॉन्ज): जयदीप ने टोलुई मुंखबत (मंगोलिया) को 15-4 से हराया।

97 किलोग्राम (ब्रॉन्ज): विक्की ने गंखुयाग गनबातार (मंगोलिया) को 4-0 से मात दी।

125 किलोग्राम (गोल्ड): दिनेश ने येदिगे कासिमबेक (कजाकिस्तान) को 2-0 से हराया।

विमेंस रेसलिंग

50 किलोग्राम (ब्रॉन्ज): नीलम ने मारल तांगिरबेर्गेनोवा (कजाकिस्तान) को 10-0 से हराया।

55 किलोग्राम (ब्रॉन्ज): हंसिका लांबा ने अरिउनजाया ओडोनचिमेग (मंगोलिया) को 11-0 से शिकस्त दी।

57 किलोग्राम (गोल्ड): मनीषा ने सिम सोन (डीपीआर कोरिया) को 3-1 से मात दी।

59 किलोग्राम (गोल्ड): नेहा ने प्योल होंग (डीपीआर कोरिया) को 5-3 से हराया।

62 किलोग्राम (ब्रॉन्ज): मानसी ने निकिता को 10-0 से मात दी।

76 किलोग्राम (गोल्ड): काजल ने डमोला एच ओजो (नाइजीरिया) को 8-0 से हराया।

76 किलोग्राम (ब्रॉन्ज): प्रिया ने तुवशिनजार्गल ताराव को 8-0 से हराया।

--आईएएनएस

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