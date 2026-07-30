135वां डूरंड कप: एफसी रैंगडाई की इंडियन नेवी पर 1-0 से शानदार जीत

इंफाल, 30 जुलाई (आईएएनएस)। एफसी रैंगडाई ने गुरुवार को इंफाल के खुमान लम्पक मेन स्टेडियम में 135वें डूरंड कप के ग्रुप डी मैच में पिछले साल की क्वार्टर फाइनलिस्ट, इंडियन नेवी फुटबॉल टीम पर 1-0 से शानदार जीत के साथ डूरंड कप के अपने डेब्यू मैच को यादगार बना दिया। सबस्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए खैदेम अमरजीत सिंह ने 58वें मिनट में गोल कर अपनी मणिपुरी टीम को जीत दिलाई।

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इंडियन नेवी के हेड कोच आकाश कांबले ने एक अनुभवी शुरुआती इलेवन चुना। इसमें इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) और इंडियन फुटबॉल लीग के अनुभवी खिलाड़ी भास्कर रॉय, नोविन गुरुंग, आदर्श मट्टूमल, श्रेयस वी.जी., विजय जे., बृजेश गिरी, मैबाम डेनी सिंह और विजय मरांडी शामिल हैं। इसके उलट, एफसी रेंगदाई के हेड कोच क्षेत्रीमयूम बीरबल सिंह ने क्लब के डूरंड कप में पहली बार खेलने पर एक युवा ऑल-इंडियन लाइनअप चुना।

रैंगडाई ने मैच का पहला मौका तीसरे मिनट में ही बनाया, लेकिन वह उसे गोल में नहीं बदल पाए। इंडियन नेवी ने शुरुआत में आक्रामक रूख अपनाया। पेनल्टी एरिया में एक लंबे थ्रो ने एफसी रेंगदाई के डिफेंस को मुश्किल में डाल दिया। कुछ देर बाद, वांगखेइमायूम सदानंद सिंह एक फ्री-किक के करीब आए, लेकिन रोशन पन्ना की वजह से उनकी शॉट गोल पोस्ट से दूर रही।

नेवी के खिलाड़ियों ने हाइड्रेशन ब्रेक से ठीक पहले टारगेट पर अपना पहला शॉट रजिस्टर किया। विजय मरांडी और रोशन पन्ना ने पेनल्टी एरिया के किनारे मिलकर अच्छा काम किया, पन्ना ने एक सही पास श्रेयस वी.जी. को दिया, जो बॉक्स के अंदर बिना निशान के थे। हालांकि, फॉरवर्ड अपनी कोशिश में ज्यादा ताकत नहीं लगा पाया, जिससे एफसी रैंगडाई के गोलकीपर कामेई पंटिगा ने आराम से सेव कर लिया।

पहले हाफ के बाकी समय में दोनों टीमें मौके बनाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन आखिरी तीसरे हिस्से में कोई भी बढ़त नहीं बना सका। इंटरवल तक स्कोर 0-0 पर बराबर था।

एफसी रैंगडाई ने ब्रेक में दो बदलाव किए, लैशराम बिक्रमजीत सिंह और खैदेम अमरजीत सिंह को शामिल किया। उन्होंने दूसरे हाफ का पहला मौका तब बनाया जब पी.एम. रेकवेइचे ने दाएं किनारे से एक खतरनाक क्रॉस डाला। मृदुल डोले को इंडियन नेवी के दो सेंटर-बैक के बीच जगह मिली, लेकिन वह हेडर लगाने की कोशिश में कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए, जिससे एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया।

मृदुल ने कुछ देर बाद गोल करने का एक और मौका गंवा दिया, जब पेनल्टी एरिया के अंदर एक हल्की बॉल उनके पास आई। पावर ओवर प्लेसमेंट चुनते हुए, स्ट्राइकर ने अपनी कोशिश को क्रॉसबार के ऊपर से मार दिया, जिससे इंडियन नेवी के डिफेंस को राहत मिली, जो पहली बार में गेंद को ठीक से हिट नहीं कर पाए थे।

एफसी रैंगडाई ने आखिरकार 58वें मिनट में बढ़त ली। गेंद आसानी से अमरजीत सिंह के पास आ गई और उन्होंने टीम के लिए डूरंड कप का पहला गोल किया।

इंडियन नेवी ने बराबरी की कोशिश की लेकिन अंत तक उन्हें सफलता नहीं मिली। एफसी रैंगडाई ने भी बढ़त को दोगुना करने की कोशिश की लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। पांच मिनट का अतिरिक्त समय मिलने के बाद इंडियन नेवी की टीम गोल नहीं कर सकी और एफसी रैंगडाई को विजेता घोषित किया गया।

--आईएएनएस

पीएके