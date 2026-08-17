135वां डूरंड कप: मोहन बागान सुपर जाइंट और नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मोहन बागान सुपर जाइंट और नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 135वें डूरंड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसी के साथ 135वें डूरंड कप की सभी चार सेमीफाइनलिस्ट की आधिकारिक पुष्टि हो गई है, जिसमें मोहन बागान सुपर जाइंट, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, ईस्ट बंगाल एफसी और नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जगह बनाई है।

कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए तीसरे क्वार्टर-फाइनल मुकाबले में मोहन बागान सुपर जाइंट ने पेनाल्टी शूटआउट में जमशेदपुर एफसी को 9-8 से शिकस्त दी। निर्धारित समय में मैच 1-1 की बराबरी पर छूटा, जिसमें सहल अब्दुल समद और देवेंद्र मुरगांवकर ने अपनी-अपनी टीमों के लिए गोल किए। इसके बाद मोहन बागान ने एक लंबे शूटआउट में जीत हासिल की।

मोहन बागान ने शानदार शुरुआत की और दूसरे मिनट में ही बढ़त बना ली थी। प्रणॉय हल्दर ने रशीथोई मीतेई को पास दिया, जिसे वह ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए और सहल ने उस ढीली गेंद पर झपट्टा मारा। वह बॉक्स के अंदर गए और निचले दाएं कोने में शॉट मारकर मेजबान टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। मुकाबले के 45वें मिनट में देवेंद्र ने गोल दागकर जमशेदपुर एफसी को 1-1 से बराबरी पर ला दिया।

मोहन बागान ने मैच के आखिर में जीत दिलाने वाला गोल करने के लिए अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया, लेकिन जमशेदपुर की टीम ने एकजुट होकर नॉर्मल टाइम तक बढ़त बनाए रखी। स्टॉपेज टाइम के आखिरी पलों में सायन ने दूर से एल्बिनो को आजमाया, जिससे उन्हें एक शानदार बचाव करना पड़ा, और उसके बाद मिले कॉर्नर से कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद मामला पेनाल्टी शूटआउट तक पहुंचा, जिसमें जमशेदपुर एफसी ने 9-8 से शानदार जीत हासिल की।

वहीं, शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए अहम नॉर्थईस्टर्न डर्बी मैच में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शिलांग लाजोंग एफसी को 5-2 से मात दी। अलाएद्दीन अजराई ने शानदार हैट्रिक लगाकर दूसरे हाफ में टीम की जबरदस्त वापसी कराई। भारी बारिश के बीच हाफ-टाइम तक 2-1 से पिछड़ने के बाद, 'हाइलैंडर्स' (नॉर्थईस्ट यूनाइटेड) ने दूसरे हाफ में चार गोल करके क्वार्टर फाइनल का पासा पलट दिया और डूरंड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

हाइलैंडर्स ने अपनी शुरुआती बढ़त का फायदा 11वें मिनट में अलाएद्दीन अजराई के शानदार व्यक्तिगत खेल से उठाया। रिडीम त्लांग की सटीक लंबी बॉल को पकड़ते हुए, मोरक्कन फॉरवर्ड ने बेहतरीन कौशल दिखाया; उन्होंने अपनी ओर आ रहे डिफेंडर को छकाया और फिर शांति से गोल करके नॉर्थईस्ट को 1-0 की बढ़त दिलाई, साथ ही टूर्नामेंट के स्कोरिंग चार्ट में रोड्रिगुइन्हो की बराबरी कर ली।

शिलांग लाजोंग ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और, नॉर्थईस्ट का शुरुआती खेल पर काफी हद तक दबदबा होने के बावजूद, 20वें मिनट में बराबरी का गोल कर दिया। फिगो सिंदई ने 'फाइनल थर्ड' में खाली जगह का फायदा उठाया और शानदार फिनिशिंग के साथ मेजबान टीम को बराबरी पर ला दिया, जिससे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में घरेलू फैंस के बीच जश्न का माहौल बन गया।

खराब होते मौसम के बावजूद शिलांग का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्होंने 34वें मिनट में मैच का पासा पलट दिया। जोटा ने एक बेहतरीन जवाबी हमले की अगुवाई की; वे नॉर्थईस्ट के डिफेंस से आगे निकल गए, गुरमीत सिंह को छकाया और आत्मविश्वास के साथ गोल करके मेजबान टीम को 2-1 से आगे कर दिया। नॉर्थईस्ट ने 55वें मिनट में बराबरी हासिल की, जब एत्यान जीसस गोंजालेज मोरालेस ने गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया।

ठीक तीन मिनट बाद (58'), अजारई ने फिर से गोल किया। मोरक्को के इस शानदार फॉरवर्ड ने एक बेहतरीन मूव को पूरा करते हुए मैच का रुख बदल दिया और नॉर्थईस्ट को 3-2 की बढ़त दिला दी। अजारई ने 69वें मिनट में जिथिन एमएस से मिले पास पर यादगार हैट्रिक पूरी की। मोरक्को के खिलाड़ी ने आत्मविश्वास के साथ गोल करके हाइलैंडर्स की बढ़त को 4-2 कर दिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली।

शिलांग ने मैच में वापसी की कोशिश जारी रखी, लेकिन नॉर्थईस्ट ने मजबूती से बचाव किया। बेनाली ने प्रमवीर को भी डेब्यू का मौका दिया, जिन्होंने अशीर अख्तर की जगह ली। हाइलैंडर्स ने 79वें मिनट में जीत पर मुहर लगाई, जब जिथिन एमएस ने खुद गोल करके अपने शानदार प्रदर्शन को और बेहतर बनाया; उन्होंने एक और बेहतरीन मूव को गोल में बदलकर स्कोर 5-2 कर दिया।

--आईएएनएस

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