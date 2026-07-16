वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में न्यूजेन सॉफ्टवेयर का मुनाफा 41 प्रतिशत घटा, तिमाही आधार पर राजस्व और ऑपरेटिंग प्रदर्शन भी कमजोर

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। आईटी कंपनी न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में प्रदर्शन कमजोर रहा। इस दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा (नेट प्रॉफिट) तिमाही आधार पर 40.9 प्रतिशत घटकर 62.8 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछली तिमाही में यह 106 करोड़ रुपए था।

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एक्सचेंज फाइलिंग में न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने बताया कि कंपनी का राजस्व भी तिमाही आधार पर 21.2 प्रतिशत घटकर 357 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछली तिमाही में यह 453 करोड़ रुपए था। वहीं, ऑपरेटिंग स्तर पर ईबीआईटी (अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स) 67.2 प्रतिशत गिरकर 46.8 करोड़ रुपए रह गया, जो वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 143 करोड़ रुपए था।

नई दिल्ली स्थित इस आईटी कंपनी का ईबीआईटी मार्जिन भी तिमाही आधार पर 1,840 बेसिस प्वाइंट घटकर 13.1 प्रतिशत रह गया, जबकि पिछली तिमाही में यह 31.5 प्रतिशत था।

हालांकि, सालाना आधार पर कंपनी का प्रदर्शन सकारात्मक रहा। कंपनी का राजस्व एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में 11 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों का अच्छा योगदान रहा।

इसी तरह, ईबीआईटीडीए (अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन) सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़ा। इस दौरान कंपनी का ईबीआईटीडीए मार्जिन 14 प्रतिशत से बढ़कर 15.7 प्रतिशत हो गया।

वहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (पीएटी) में भी सालाना आधार पर 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी का पीएटी मार्जिन 15.5 प्रतिशत से बढ़कर 17.6 प्रतिशत पर पहुंच गया।

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वीरेंद्र जीत ने कहा कि कंपनी की सास (सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस) और लाइसेंस सब्सक्रिप्शन से होने वाली आय सालाना आधार पर 40 प्रतिशत बढ़कर 60 करोड़ रुपए हो गई है। यह कंपनी के रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि जून तिमाही के दौरान कंपनी ने 10 नए ग्राहकों को जोड़ा और बैंकिंग, इंश्योरेंस तथा एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किए।

कंपनी ने बताया कि सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में उसका कारोबार बढ़ा है। अमेरिका क्षेत्र में राजस्व सालाना आधार पर 27 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एपीएसी (एशिया-पैसिफिक) क्षेत्र में 12 प्रतिशत और ईएमईए (यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका) क्षेत्र में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह प्रमुख वैश्विक बाजारों में कंपनी की सेवाओं की मजबूत मांग को दर्शाता है।

जून तिमाही के दौरान कंपनी ने 10 नए एंटरप्राइज ग्राहकों को भी जोड़ा, जिससे प्राथमिक उद्योगों में उसका वैश्विक ग्राहक आधार और मजबूत हुआ।

तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों की प्रतिक्रिया भी नकारात्मक रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर न्यूजेन सॉफ्टवेयर का शेयर 16.70 रुपए यानी 2.99 प्रतिशत की गिरावट के साथ 541 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 1 महीने में स्टॉक 13.19 प्रतिशत चढ़ा है, हालांकि पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 27.85 प्रतिशत और पिछले 1 साल में 50.43 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 1,109.90 रुपए और निम्नतम स्तर 401.05 रुपए है।

--आईएएनएस

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