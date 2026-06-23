वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत की नवाचार आधारित विकास यात्रा पर भरोसा, भविष्य को लेकर आशावादी है दुनिया: डब्ल्यूआईपीओ अर्थशास्त्री

डालियान (चीन), 23 जून (आईएएनएस)। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के मुख्य अर्थशास्त्री कार्स्टन फिंक ने मंगलवार को कहा कि मध्य पूर्व में जारी संघर्षों से पैदा हुए भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक व्यवधानों के बावजूद भारत की दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और मजबूत आर्थिक आधार देश के भविष्य को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

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विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक 'न्यू चैंपियंस' (समर दावोस) के दौरान आईएएनएस से बातचीत में कार्स्टन फिंक ने कहा कि मध्य पूर्व संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा असर वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के रूप में दिखाई दे रहा है। खासतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं उर्वरकों जैसी जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़े हैं।

उन्होंने कहा, "अल्पकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था इस संकट से प्रभावित हुई है, क्योंकि भारत काफी हद तक तेल आयात पर निर्भर है। लेकिन भारत के नवाचार क्षेत्र में जो तेजी और गतिशीलता दिखाई दे रही है, वह बेहद उत्साहजनक है। भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी विकास दर हासिल कर रही है, जो इस समय बहुत कम मध्यम आय वाले देशों में देखने को मिलती है। साथ ही देश में दीर्घकालिक नवाचार क्षमता भी लगातार विकसित हो रही है।"

फिंक ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले महीनों में आर्थिक स्थिति काफी हद तक मध्य पूर्व के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले व्यापारिक यातायात और उसका वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने वाला प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा।

फिंक ने कहा, "इस झटके के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने काफी हद तक लचीलापन दिखाया है।"

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में महंगाई की दिशा और विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों की नीतियां वैश्विक अर्थव्यवस्था के अल्पकालिक और मध्यम अवधि के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

कार्स्टन फिंक ने भारत की बढ़ती नवाचार क्षमता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति और नवाचार के माध्यम से भारत सतत विकास की मजबूत नींव तैयार कर रहा है।

उन्होंने कहा, "अल्पकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन दीर्घकाल में भारत को लेकर आशावादी होने के कई मजबूत कारण मौजूद हैं।"

फिंक के अनुसार, भारत में तेजी से विकसित हो रहा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, तकनीकी उन्नति और मजबूत आर्थिक विकास दर देश को भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख विकास इंजन के रूप में स्थापित कर सकती है। यही वजह है कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की दीर्घकालिक आर्थिक कहानी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनी हुई है।

--आईएएनएस

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