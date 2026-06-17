दिल्ली पुलिस ने साइबर-हॉक 5.0 के तहत साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार पुलिस ने साइबर-हॉक 5.0 के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने बुधवार को कमीशन आधारित धोखाधड़ी से धन निकालने में शामिल एक संगठित साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के तहत साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त लगभग 9 लाख रुपए की निकासी को सफलतापूर्वक रोका गया।

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यह ऑपरेशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जसोला के शाखा प्रबंधक से मिली सूचना के बाद शुरू किया गया था और साइबर-हॉक 5.0 के ढांचे के तहत चलाया गया था। इसके बाद, सरिता विहार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 338, 340(2) और 3(5) के तहत एफआईआर संख्या 297/2026 दर्ज की गई।

जांच के दौरान, पुलिस ने मुंबई में रिपोर्ट किए गए एक बड़े सीईओ/व्हाट्सएप धोखाधड़ी मामले से सीधा संबंध स्थापित किया, जिसमें कथित तौर पर 3 जून से 15 जून के बीच किए गए 63 लेन-देनों के माध्यम से एक निजी कंपनी से 10.40 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी। मुंबई का यह मामला मुंबई के क्राइम ब्रांच स्थित साउथ साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, वर्तमान में जांच के दायरे में मौजूद वित्तीय लेनदेन 10 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है, जो कई राज्यों में सक्रिय एक बड़े संगठित साइबर अपराध नेटवर्क की संभावना को दर्शाता है।

इस मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों की पहचान विकास (22), वंश (21), फैयाज आलम (22), अमित (28) और बलवीर कुमार (23) के रूप में हुई है, ये सभी दिल्ली निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह के कुछ अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं और उन्हें ढूंढने और गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह, सब-इंस्पेक्टर वैभव सिंह, सतीश भाटी, हेड कांस्टेबल नितेश और कांस्टेबल ओम प्रकाश और मनीष के नेतृत्व में यह अभियान एसीपी अनिल शर्मा की देखरेख और दक्षिण-पूर्वी जिले के अतिरिक्त डीसीपी-सेकेंड जसबीर सिंह के समग्र मार्गदर्शन में चलाया गया।

आगे की जांच जारी है ताकि अन्य लाभार्थियों की पहचान की जा सके, धन के स्रोत का पता लगाया जा सके और गिरोह के संचालन की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके।

साइबर अपराध में अक्सर ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, वित्तीय या कार्ड भुगतान डेटा की साइबर चोरी, कॉर्पोरेट जानकारी की चोरी और बिक्री, साइबर जबरन वसूली और रैंसमवेयर हमले शामिल होते हैं।

हालांकि कई साइबर अपराधी वित्तीय लाभ के लिए काम करते हैं, लेकिन साइबर अपराध राजनीतिक, वैचारिक या व्यक्तिगत कारणों से भी प्रेरित हो सकते हैं। संगठित साइबर अपराध समूह अक्सर परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करते हैं और कई अधिकार क्षेत्रों में काम करते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।

--आईएएनएस

एमएस/