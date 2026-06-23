त्रिपुरा में पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया

अगरतला, 23 जून (आईएएनएस)। त्रिपुरा के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन का मंगलवार को अगरतला में उद्घाटन किया गया। यह राज्य में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक चार्जिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा।

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त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (टीएसईसीएल) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते, निगम ने राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर 94 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

अधिकारी ने इस विकास को मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के साथ-साथ भविष्य में ईवी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया।

अगरतला के बानामलीपुर पावर हाउस परिसर में आधुनिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के शुरू होने से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना अब काफी आसान हो गया है।

टीएसईसीएल के अधिकारी के अनुसार, इस चार्जिंग स्टेशन को निगम ने एक निजी संगठन के सहयोग से स्थापित किया है।

उन्होंने बताया कि यह राज्य का पहला पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) आधारित सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है और अब इसे जनता के लिए चालू कर दिया गया है।

इस सुविधा की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसका पूरी तरह से डिजिटल और सेल्फ-सर्विस चार्जिंग सिस्टम है।

अधिकारी ने बताया कि वाहनों को चार्ज करने के लिए उपयोगकर्ताओं को किसी कर्मचारी की सहायता की आवश्यकता नहीं है; उन्हें बस निर्दिष्ट मोबाइल एप्लिकेशन इंस्टॉल करना है, अपने वाहन का मॉडल चुनना है, ऑनलाइन भुगतान करना है और चार्जिंग गन को वाहन से जोड़ना है।

चार्जिंग प्रक्रिया स्वचालित रूप से शुरू हो जाती है और निर्धारित चार्जिंग स्तर प्राप्त होने पर बंद हो जाती है।

इस सुविधा में 30 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर और 7.4 किलोवाट का एसी चार्जर लगा हुआ है, जो इसे निजी और व्यावसायिक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त बनाता है।

उन्नत चार्जिंग अवसंरचना इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक चार्जिंग सेवाएं सुनिश्चित करती है।

अधिकारियों ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में हो रही वृद्धि न केवल उपभोक्ताओं के ईंधन खर्च को कम करने में सहायक है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

--आईएएनएस

एमएस/