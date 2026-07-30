तेलंगाना: भारी बारिश की चेतावनी के बीच आईटी कंपनियों से 'वर्क फ्रॉम होम' की अपील

हैदराबाद, 30 जुलाई (आईएएनएस)। अगले दो दिनों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए हैदराबाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही बारिश के दौरान घर से बाहर निकलें। वहीं, साइबराबाद पुलिस ने आईटी कंपनियों को सलाह दी है कि जहां भी संभव हो, वे 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम करने) की सुविधा दें।

Read More

साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कंपनियों और संगठनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी दें। ऐसा इसलिए करने को कहा गया है ताकि यात्रा से जुड़े जोखिम कम हों, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव घटे और खराब मौसम के दौरान जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें।

साइबराबाद पुलिस ने सुरक्षा, प्रोडक्टिविटी, भारी ट्रैफिक जाम की आशंका और इमरजेंसी सेवाओं के बिना रुकावट चलने को ध्यान में रखते हुए यह ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की।

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने गुरुवार को लोगों को भारी बारिश को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी।

मौसम विभाग की ओर से अगले दो दिनों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बहुत जरूरी होने पर ही बारिश के दौरान घर से बाहर निकलें।

उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे मौसम विभाग की जानकारी और चेतावनियों पर नजर रखें और बारिश के अनुमान के आधार पर ही अपने रोजाना के सफर की योजना बनाएं।

कमिश्नर ने खुद पंजगुट्टा और खैरताबाद जंक्शन पर ट्रैफिक और सड़कों की स्थिति का जायजा लिया और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (जीएचएमसी) और दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि शहर में बारिश की वजह से लोगों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैफिक से जुड़ी किसी भी समस्या को हल करने के लिए कर्मचारी जमीन पर लगातार मौजूद रहेंगे।

उन्होंने लोगों को सलाह दी कि बारिश के दौरान खुले मैनहोल और बिजली के गिरे हुए तारों या खंभों से दूर रहें।

कमिश्नर ने वाहन चालकों से अपील की कि वे पानी भरने की आशंका वाले निचले इलाकों और फ्लाइओवर के पास गाड़ी धीरे और सावधानी से चलाएं।

उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे इमरजेंसी या ट्रैफ़िक से जुड़ी मदद के लिए 100 नंबर डायल करें। लोगों से अपील की जाती है कि वे अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस द्वारा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जारी की गई सलाहों का नियमित रूप से पालन करें।

--आईएएनएस

एमएस/