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विज्ञान

स्पेसएक्स लुइसियाना स्पेसपोर्ट में 100 अरब डॉलर करेगी निवेश; 11,100 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी

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स्पेसएक्स

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेसएक्स ने लुइसियाना में एक बड़े स्तर की लॉन्च सुविधा बनाने के लिए 100 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है।

लुइसियाना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अनुसार, प्रस्तावित स्पेसपोर्ट से अगले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 11,100 से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

स्पेसएक्स ने बताया कि ‘स्टारबेस लुइसियाना’ नाम से बनाई जाने वाली यह सुविधा उसके स्टारशिप अंतरिक्ष यान के लिए उच्च-आवृत्ति वाली लॉन्च साइट होगी और इसे वर्मिलियन पैरिश में बनाया जाएगा।

इसके अलावा, मस्क ने ‘एक्स’ पर कहा कि इसमें एक दर्जन से अधिक लॉन्च टावर होंगे। इससे प्रतिदिन 30 से अधिक स्टारशिप उड़ानों को संभव बनाया जा सकेगा और इससे यह पृथ्वी की सबसे बड़ा लॉन्च साइट बन जाएगी।

लुइसियाना इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी ने बताया कि यह सुविधा हर साल हजारों लॉन्च का समर्थन करने के लिए तैयार की जाएगी। इससे लॉन्च की संख्या में तेज वृद्धि होगी और अंतरिक्ष तक पहुंच का विस्तार करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा।

एजेंसी ने कहा कि इस परियोजना से अगले 10 वर्षों में 3,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इन नौकरियों का औसत वार्षिक वेतन 92,600 डॉलर होगा, जो वर्मिलियन पैरिश के औसत वेतन से 192 प्रतिशत अधिक है।

इस बीच, लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री ने इस निवेश का स्वागत करते हुए इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना एयरोस्पेस क्षेत्र में लुइसियाना की स्थिति को और मजबूत करेगी।

हालांकि, इस परियोजना से 8,100 से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने का भी अनुमान है। इससे अकाडियाना क्षेत्र में नई नौकरियों की कुल संख्या 11,100 से अधिक हो जाएगी।

स्पेसएक्स के अनुसार, लुइसियाना की यह सुविधा स्टारशिप के लिए उच्च-आवृत्ति वाली लॉन्च क्षमता विकसित करने में मदद करेगी और अंतरिक्ष यान के भविष्य के मिशनों के लिए नए अवसर खोलेगी।

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब स्पेसएक्स अपने अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन स्टारशिप के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। स्टारशिप को बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष परिवहन और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण सहित विभिन्न मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है।

—आईएएनएस

एबीएस