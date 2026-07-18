सरकार ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्रसार नेटवर्क शुरू किया

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को बेंगलुरु में रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में 'व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी' पर आधारित 'इंडियन स्टैंडर्ड टाइम' (भारतीय मानक समय) प्रसार प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन किया।

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यह डेमोंस्ट्रेशन नेटवर्क, प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल (पीटीपी) पर आधारित 'व्हाइट रैबिट' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूटीसी (एनपीएलआई) से जुड़े भारतीय मानक समय को सुरक्षित रूप से फैलाने में मदद करता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह बैंकिंग और वित्तीय बाजार, टेलीकॉम, बिजली सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल गवर्नेंस और अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम क्षेत्रों के लिए बहुत सटीक, सुरक्षित और मजबूत टाइम सिंक्रोनाइजेशन (समय का तालमेल) सुविधा देता है।

इस नेटवर्क को उपभोक्ता मामले विभाग, सीएसआईआर-नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने मिलकर विकसित किया है।

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि भारतीय मानक समय का सटीक और सुरक्षित प्रसार देश के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि समय का एक भरोसेमंद राष्ट्रीय स्रोत उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करेगा, निष्पक्ष व्यापार में मदद करेगा, साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाएगा, वित्तीय बाजारों की विश्वसनीयता बढ़ाएगा और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करेगा।

मंत्री ने यह भी बताया कि उपभोक्ता मामले के विभाग ने सीएसआईआर-एनपीएल, इसरो, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बीएसएनएल और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आरआरएसएल बेंगलुरु और एनएसई चेन्नई के बीच भारतीय मानक समय के सुरक्षित प्रसार का वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

प्रह्लाद जोशी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), बेंगलुरु का दौरा किया। उन्होंने उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सीएसआईआर-नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी (सीएसआईआर-एनपीएल), इसरो और अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से चलाए जा रहे 'भारतीय मानक समय प्रसार प्रोजेक्ट' की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने भारतीय मानक समय के प्रसार के लिए विकसित सुविधाओं का जायजा लिया और प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से बातचीत की। उन्होंने देश में ही विकसित, सुरक्षित और मजबूत टाइम प्रसार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इसरो के योगदान की सराहना की।

मंत्री ने सरकार की 'वन नेशन, वन टाइम' पहल को आगे बढ़ाने में उपभोक्ता मामले विभाग और सीएसआईआर-नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ इसरो के सहयोग की भी तारीफ की।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी