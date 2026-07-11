सरकार आईआईटी हैदराबाद में एआई डेटा ट्रस्ट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर कर रही विचार: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में भारत की क्षमता को मजबूत करने के लिए आईआईटी हैदराबाद में सेक्टर-विशिष्ट एआई डेटा ट्रस्ट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय डेटा सेट को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से एआई डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध कराना है। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को हैदराबाद में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान यह जानकारी दी।

Read More

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था कि भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में डेटा ट्रस्ट स्थापित किए जाएं, ताकि एआई डेवलपमेंट के लिए भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण भारतीय डेटा उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार उद्योग के सहयोग से आईआईटी हैदराबाद में इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर सकती है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े भारतीय डेटा सेट को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा। इन डेटा सेट के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम और नीतियां तय होंगी।

इसके बाद इन डेटा सेट को स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और एआई-आधारित तकनीक विकसित करने वाली कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे भारतीय जरूरतों के अनुरूप एआई मॉडल और एप्लिकेशन विकसित कर सकें। साथ ही डेटा के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय भी लागू किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के पास भरोसेमंद घरेलू डेटा की उपलब्धता बढ़ाना बेहद जरूरी है। इससे देश में विकसित होने वाले एआई मॉडल अधिक सटीक, स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल भारत के एआई इकोसिस्टम को मजबूत करेगी और स्वदेशी एआई तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मंत्री ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका उत्पादन 13 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है।

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बन चुका है, जबकि मोबाइल फोन देश का सबसे बड़ा एकल निर्यात उत्पाद बन गया है। यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।

गौरतलब है कि पिछले महीने अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैबिल की नई अत्याधुनिक उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि यह हाई-टेक प्लांट एआई डेटा सेंटर के लिए जरूरी उपकरणों का निर्माण करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

--आईएएनएस

डीबीपी