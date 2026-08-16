आरबीआई ब्याज दरों पर फैसले को लेकर 'वेट एंड वॉच' मोड में, मध्य पूर्व तनाव बड़ा जोखिम : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) नीतिगत दरों (ब्याज दरों) पर फैसले को लेकर 'वेट एंड वॉच' मोड में बना हुआ है और मध्य पूर्व तनाव के समाधान को लेकर बनी हुई अनिश्चितता मैन्युफैक्चरिंग इनपुट लागत के लिए एक बड़ा जोखिम बनी हुई है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

यस बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि फिलहाल आरबीआई आपूर्ति पक्ष से आ रहे महंगाई के दबाव को नजरअंदाज कर 'वेट एंड वॉच' मोड में बना हुआ है। हालांकि, इसमें लगातार इजाफा हो रहा है, जो दिखाता है कि आपूर्ति पक्ष में हाल में आया झटका पूरी तरह से उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है।

इससे आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना शून्य नहीं होती है।

यस बैंक ने अपने नोट में अनुमान जताया है कि थोक महंगाई दर इस साल 9 प्रतिशत और खुदरा महंगाई दर 4.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

खुदरा और थोक महंगाई के बीच अंतर बना हुआ है, इसलिए थोक से खुदरा तक महंगाई के असर पास होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हालांकि, नोट में कहा गया, "हमें लगता है कि सरकार तेल कंपनियों के अंडर-रिकवरी का बोझ पेट्रोल और डीजल की पंप कीमतों पर डालने से हिचकिचाएगी।"

जुलाई के लिए मुख्य थोक महंगाई सालाना आधार पर 9.8 प्रतिशत रही, जो उम्मीदों (9.75 प्रतिशत) के अनुरूप है और जून के 9.9 प्रतिशत के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी आई है।

यस बैंक ने अपने नोट में कहा, "हालांकि इनपुट कीमतों को लेकर चिंताएं कुछ कम हुई हैं, लेकिन अहम मुद्दा यह है कि क्या यह स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि वेस्ट एशिया संकट के समाधान को लेकर अनिश्चितता है। हम थोक से रिटेल तक महंगाई के असर का अंदाजा लगने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही, मुख्य खुदरा महंगाई बढ़ने की उम्मीदों के बावजूद, हम अपनी इस राय पर कायम हैं कि आरबीआई को 'इंतजार करो और देखो' की नीति अपनानी चाहिए और ब्याज दरों में बदलाव को टालना चाहिए।"

जुलाई के थोक महंगाई आंकड़ों में, मुख्य कैटेगरी की कीमतों में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में कीमतों का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

उत्पादक पक्ष पर, आउटपुट पीपीआई मोटे तौर पर थोक कीमतों के ट्रेंड के अनुरूप रहा, जबकि इनपुट पीपीआई से कुछ राहत मिली क्योंकि लगातार दूसरे महीने इनपुट लागत में कमी आई; इसकी एक वजह पेट्रोलियम और केमिकल से जुड़े इनपुट की कीमतों में नरमी थी।

हालांकि, नोट में कहा गया है कि जुलाई में अधिकतर ग्लोबल कमोडिटी की कीमतें स्थिर रहीं और अगस्त के लिए भी ऐसे ही ट्रेंड दिख रहे हैं।

--आईएएनएस

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