रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान से पक्षी टकराया, सभी यात्री सुरक्षित

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। दिल्ली से रायपुर पहुंचे एयर इंडिया का एक विमान बुधवार सुबह रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बर्ड हिट (पक्षी टकराने) की घटना का शिकार हो गया। हालांकि, विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और इस घटना में किसी यात्री या चालक दल के सदस्य के घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

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रायपुर एयरपोर्ट प्राधिकरण के अनुसार, विमान रनवे पर उतरने के दौरान एक पक्षी से टकरा गया। घटना के बाद एयर इंडिया ने निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत विमान की तकनीकी जांच और सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक निरीक्षण कराए।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि विमान की विस्तृत जांच स्थापित विमानन सुरक्षा मानकों के अनुरूप की गई और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उसे आगे के परिचालन के लिए मंजूरी दे दी गई। इसके बाद विमान अपने निर्धारित गंतव्य के लिए रवाना हो गया।

अधिकारियों के मुताबिक, बर्ड हिट विमानन क्षेत्र में होने वाली सामान्य घटनाओं में शामिल है और ऐसे मामलों में विमान की विस्तृत जांच के बाद ही उसे दोबारा सेवा में लगाया जाता है। फिलहाल इस घटना में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

इस बीच, इसी महीने की शुरुआत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 7 जून को दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रतिकूल मौसम के कारण एयर इंडिया के तीन विमानों को हुए नुकसान की घटना की जांच शुरू की थी।

डीजीसीए के अनुसार, 7 जून को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर खड़े एयर इंडिया के तीन ए320 विमानों को तेज हवाओं और खराब मौसम के दौरान ग्राउंड इक्विपमेंट तथा विदेशी मलबे (फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रिस) से नुकसान पहुंचा था। जांच और रखरखाव के लिए तीनों विमानों को ग्राउंड कर दिया गया था।

नियामक के मुताबिक, तेज हवाओं के कारण पार्किंग स्टैंड के पास रखा ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण अपनी जगह से खिसककर दो अलग-अलग विमानों से टकरा गया, जबकि तीसरे विमान की दाहिनी ओर की स्लाइडिंग खिड़की विदेशी मलबे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

--आईएएनएस

डीएससी