राजस्थान भारत के डिजिटल भविष्य में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन रहा है: भजनलाल शर्मा

जयपुर, 1 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कहा कि डेटा सेंटर क्षेत्र में 43,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलने के साथ ही राजस्थान भारत के डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार राजस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा सेंटरों में निवेश के लिए देश का पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आरआईसी) में ई-गवर्नेंस पर 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद आयोजित एक गोलमेज चर्चा में उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत-विकसित राजस्थान 2047' के विजन को साकार करने के लिए राज्य अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है।
उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस ने नागरिक-केंद्रित सेवाओं में पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार किया है, साथ ही सेवाओं की त्वरित डिलीवरी को सक्षम बनाया है, समय और लागत दोनों को कम किया है, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार किया है और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन किया है।
राज्य के बढ़ते डिजिटल इकोसिस्टम पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान अब केवल अपने पर्यटन और विरासत के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन रहा है। राज्य में 100 से अधिक विश्वविद्यालय और लगभग 4,000 कॉलेज हैं जिसे उन्होंने राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत बताया।
उन्होंने कहा कि सरकार की आईस्टार्ट पहल ने 8,700 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है, जिससे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है और 48,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं।
राज्य प्रस्तावित एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करने की भी योजना बना रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एसटीटी जीडीसी ने जयपुर में एक एआई-रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया है, जबकि एचजी अकाया, नयो बोल्ट और ज्टूडियम सहित कई अन्य कंपनियों ने राजस्थान में निवेश का प्रस्ताव दिया है।
इन प्रस्तावों की कुल लागत 43,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे में उद्योग जगत के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि सरकार पर्याप्त भूमि और बिजली की उपलब्धता, एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली और उद्योग-अनुकूल नीतियों के माध्यम से निवेशकों का समर्थन करेगी।
राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा सेंटर, वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी), ड्रोन और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए प्रगतिशील नीतियां भी विकसित कर रहा है।
शर्मा ने कहा कि राजस्थान की प्रचुर हरित ऊर्जा, प्रतिस्पर्धी परिचालन लागत और पारदर्शी शासन इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाते हैं।
स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने सार्वजनिक खरीद में अनिवार्य पूर्व अनुभव और न्यूनतम कारोबार की आवश्यकताओं सहित प्रमुख बाधाओं को हटा दिया है, जिससे नए उद्यमों के लिए सरकारी परियोजनाओं में भाग लेना आसान हो गया है।
उन्होंने उद्यमियों को राजस्थान को न केवल निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान के रूप में, बल्कि अनुसंधान, नवाचार, रोजगार सृजन और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के विकास में दीर्घकालिक भागीदार के रूप में देखने के लिए आमंत्रित किया।
--आईएएनएस
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