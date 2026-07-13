पीयूष गोयल स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड का करेंगे दौरा; भारत-ईयू के बीच संबंध होंगे मजबूत

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के स्पेन,बेल्जियम और फिनलैंड के आधिकारिक दौरे की शुरुआत सोमवार से हो रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

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आधिकारिक बयान में कहा गया कि गोयल की 13 से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा, पूरे यूरोप में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के भारत के संकल्प को दिखाती है। इसमें व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर खास फोकस किया जाएगा।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की इस यात्रा में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल और नई टेक्नोलॉजी, रत्न और आभूषण, और खाद्य व उपभोक्ता उद्योगों जैसे अहम विषयों पर ध्यान दिया जाएगा।

गोयल की यह यात्रा यूरोपीय संघ के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों और एक ऐसे महत्वाकांक्षी, संतुलित और आपसी फायदे वाले समझौते को आगे बढ़ाने की भारत की पक्की प्रतिबद्धता को दिखाती है, जो मजबूत सप्लाई चेन, टिकाऊ विकास और नियमों पर आधारित ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में योगदान दे सके।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस यात्रा से यूरोप के साथ भारत के रिश्तों को नई गति मिलने की उम्मीद है। इससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग मजबूत होगा, व्यवसायों और इनोवेशन इकोसिस्टम के बीच करीबी साझेदारी बढ़ेगी, और इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग व सस्टेनेबिलिटी के लिए एक भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर के तौर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी।

स्पेन में, गोयल स्पेन सरकार के पहले उप-राष्ट्रपति और अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री कार्लोस कुएर्पो कैबालेरो, उद्योग और पर्यटन मंत्री जोर्डी हेरेउ बोहेर और विदेश मामलों, यूरोपीय संघ और सहयोग मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस बुएनो के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।

केंद्रीय मंत्री भारत में निवेश के मौकों को दिखाने और बिजनेस-टू-बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्पेनिश कंपनियों और उद्योग संघों के साथ भारत-स्पेन बिजनेस राउंडटेबल की अध्यक्षता भी करेंगे। गोयल स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स, सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस राउंडटेबल में हिस्सा लेंगे।

बेल्जियम में, गोयल एंटवर्प बंदरगाह और एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर का दौरा करेंगे। मंत्री थेल्स ग्रुप के एलेन क्वेवरिन और सिलॉक्स ग्रुप के जीन-क्रिस्टोफ़ बोगार्ट के साथ सीईओ-स्तर की बैठकें भी करेंगे।

ब्रसेल्स में, गोयल तीसरी भारत-ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की मंत्री-स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। भारत-ईयू टीटीसी व्यापार, भरोसेमंद तकनीक और आर्थिक सुरक्षा पर सहयोग के लिए सबसे बड़ा संस्थागत तंत्र है।

फिनलैंड में, गोयल फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री डॉ. सकारी पुइस्टो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और फिनिश कंपनियों के साथ भारत-फिनलैंड बिजनेस राउंडटेबल में हिस्सा लेंगे।

--आईएएनएस

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