'पीएम विकसित भारत रोजगार योजना' भविष्य के भारत के लिए तैयार कर रही मजबूत वर्कफोर्स: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) रोजगार के अवसर पैदा करने, देश के युवाओं को सशक्त बनाने और भविष्य के भारत के लिए मजबूत वर्कफोर्स तैयार कर रही है।

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पीएम-वीबीआरवाई के तहत इंसेंटिव बांटने के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से हाल के वर्षों में लाखों नौकरियां पैदा करने में मदद मिली है और यह युवा भारतीयों को अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर उभरी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पीएम-वीबीआरवाई एक नए भारत की पहचान है। यह ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व करता है जहां रोजगार सृजन देश की भावना के केंद्र में है। जब युवा, सरकार और उद्योग एक साथ आते हैं, तो नौकरी पैदा करने की गति कई गुना बढ़ जाती है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और एक विकसित भारत की ओर बढ़ने का सफर देश के युवाओं के सपनों, कौशल और क्षमताओं से तय होगा।"

उन्होंने कहा कि युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर देकर उन्हें सशक्त बनाना केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पहली बार काम-काज की दुनिया में कदम रखने वाले युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है।

उन्होंने कहा, "यह योजना न सिर्फ नौकरी चाहने वालों की मदद करती है, बल्कि उद्योगों को भी नए टैलेंट को काम पर रखने और उनमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।"

उन्होंने आगे कहा, "जब कोई युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, तो सरकार उनके साथ खड़ी होती है। इससे नियोक्ताओं का भी भरोसा बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पूरी सरकारी व्यवस्था इस प्रक्रिया में सहयोग कर रही है।"

प्रधानमंत्री ने उन युवाओं को बधाई दी जिन्हें नौकरी के अवसर मिले और उन संस्थानों की भी सराहना की जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें नौकरियां दीं।

उन्होंने कहा कि इन संगठनों ने हाल के महीनों में लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाई है।

सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अनुभव और आंकड़ों से लगातार यह पता चला है कि जब सरकार, उद्योग और युवा मिलकर काम करते हैं, तो रोजगार सृजन में तेजी आती है।

--आईएएनएस

एबीएस