पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए 9 व्यापार समझौतों से अरुणाचल प्रदेश के किसानों और उद्योगों के लिए खुलेंगे वैश्विक बाजार: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए 9 नए व्यापार समझौतों (ट्रेड डील्स) से अरुणाचल प्रदेश के किसानों, धातु उत्पादकों और विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से पूर्वोत्तर राज्य के लिए निर्यात और आर्थिक विकास के नए अवसर खुलेंगे।

Read More

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में पीयूष गोयल ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत द्वारा किए गए नौ व्यापार समझौतों से अरुणाचल प्रदेश को कृषि, विनिर्माण, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए 9 नए व्यापार समझौतों की बदौलत अरुणाचल प्रदेश के किसानों, धातु उत्पादकों और निर्माताओं को अब वैश्विक बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी।"

गोयल ने आगे कहा कि देश का सीमावर्ती राज्य अब भारत की विकास गाथा में अग्रिम पंक्ति की भूमिका निभाने के लिए तैयार है और वैश्विक व्यापार से मिलने वाले अवसर उसके आर्थिक विकास को नई गति देंगे।

मंत्री द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए एक वीडियो के अनुसार, इन व्यापार समझौतों में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए), संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस और ओमान सहित कई देशों के साथ हुए समझौते शामिल हैं।

पीयूष गोयल ने कहा कि इन समझौतों का सबसे बड़ा लाभ किसानों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को अब अधिक समृद्ध और बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा, जिससे राज्य के कृषि निर्यात में वृद्धि हो सकती है।

उन्होंने कहा कि राज्य के बेस मेटल उत्पादकों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र को कम आयात-निर्यात शुल्क और व्यापक निर्यात अवसरों का लाभ मिलेगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

वीडियो में बताया गया कि ऑटो कंपोनेंट्स और ब्रेक लाइनिंग्स जैसे उत्पाद, जो अब तक मुख्य रूप से घरेलू या स्थानीय बाजारों तक सीमित थे, व्यापार समझौतों के तहत शुल्क बाधाओं में कमी आने से विदेशी बाजारों में भी अपनी जगह बना सकेंगे।

मंत्री ने कहा कि केवल वस्तुओं का निर्यात ही नहीं, बल्कि राज्य का इको-टूरिज्म सेक्टर भी इन समझौतों से लाभान्वित होगा। बढ़ते अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और वैश्विक पहचान के कारण अरुणाचल प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

गोयल ने कहा कि इन व्यापार समझौतों का प्रत्यक्ष लाभ खेती, विनिर्माण और उनसे जुड़े अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों तक पहुंचेगा। इससे रोजगार, आय और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने विश्वास जताया कि बढ़ते वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ गहरे जुड़ाव के बल पर अरुणाचल प्रदेश "विकसित भारत" के लक्ष्य को हासिल करने में और अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। राज्य की प्राकृतिक संपदा, कृषि क्षमता और उभरते उद्योग आने वाले वर्षों में उसकी आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार बन सकते हैं।

--आईएएनएस

डीबीपी