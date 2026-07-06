पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मिलेगी नई रफ्तार: इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स

जकार्ता/नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उद्योग जगत के कई प्रमुख प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देगा। जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

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इंडोनेशिया इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और सीईओ सचिन गोपालन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी इंडोनेशिया का दौरा कर चुके हैं और इस बार का दौरा भी दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच लंबे समय से मजबूत और रणनीतिक संबंध रहे हैं, जिन्हें यह यात्रा और आगे बढ़ाएगी।

वहीं, मायापदा हेल्थकेयर ग्रुप के प्रेसिडेंट डायरेक्टर और सीईओ नवीन सोनथालिया ने आईएएनएस से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पूरा भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। वहीं, कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर बेंजामिन विनोटो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया आना दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक समानताएं और वर्षों पुराने संबंध हैं, ऐसे में यह दौरा द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करेगा तथा दोनों देशों के लिए लाभदायक साबित होगा।

इसके साथ ही, एपीएसी इंटरनेशनल बिजनेस के रीजनल लीडर शैलेंद्र हल्बे ने कहा कि सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए उत्साहित हैं और कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

जयता कंसल्टिंग के सह-संस्थापक विनोद श्रीनिवास ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे की घोषणा के बाद से ही लोगों में उत्साह का माहौल है। उन्होंने बताया कि भारतीय प्रवासी समुदाय का एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसका सभी को इंतजार है।

ऊर्जा ग्रुप के प्रेसिडेंट डायरेक्टर भरत कुमार जैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए गंभीरता से काम कर रही हैं।

पीटी यूनिवर्सल सपोर्ट के जनरल और फाइनेंस मैनेजर आनंद चंदक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के साथ भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी को और मजबूत बनाने का यह बेहतरीन अवसर है।

इंडोरामा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) और ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) विष्णु बाल्डवा ने आईएएनएस से कहा कि उनकी कंपनी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी भारत में, खासकर गिफ्ट सिटी में बड़ा निवेश करने की योजना बना रही है। उनका मानना है कि यह दौरा निवेश के नए अवसरों को गति देगा।

वहीं, विदेश नीति विशेषज्ञ अशोक सज्जनहार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, व्यापार और निवेश बढ़ाना तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देना है।

उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और प्रभाव दोनों मजबूत होंगे।

--आईएएनएस

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