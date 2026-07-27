ऑटोमेशन और आर्थिक संकट से बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में महिलाओं की हिस्सेदारी घटी

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट (आरएमजी) उद्योग में बड़े पैमाने पर महिला कर्मचारियों की छंटनी हुई है। यह वही उद्योग है जिसे कभी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दुनिया की सबसे बड़ी सफल कहानियों में गिना जाता था। यह उद्योग लाखों महिलाओं को रोजगार देकर उनके परिवारों, गांवों और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया था। यह जानकारी ढाका से प्रकाशित 'द डेली स्टार' की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

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बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीजीएमईए) के आंकड़ों के अनुसार, 1980 से 1994 के बीच गारमेंट उद्योग में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत थी।

यह आंकड़ा 2005 तक घटकर 70 फीसदी रह गया और 2021 और 2023 में यह करीब 53 फीसदी पर पहुंच गया। इस गिरावट की पुष्टि एथिकल ट्रेडिंग इनिशिएटिव (ईटीआई), जीआईजेड (जीआईजेड), ब्रैक यूनिवर्सिटी और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (बीआईडीएस) के अध्ययनों में भी की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, गारमेंट उद्योग में महिलाओं की घटती भागीदारी की प्रमुख वजह नई मशीनों के कारण पैदा हुई कौशल (स्किल) की कमी और रात्रि पाली (नाइट शिफ्ट) में सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, जिनकी वजह से कंपनियां महिलाओं को कम प्राथमिकता दे रही हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिक मशीनों के संचालन के लिए अधिक तकनीकी कौशल की जरूरत होती है, जबकि कई महिला कर्मचारियों के पास यह प्रशिक्षण नहीं है। इसके अलावा 24 घंटे चलने वाली उत्पादन इकाइयों में रात की शिफ्ट के दौरान सुरक्षा कारणों से नियोक्ता महिलाओं की बजाय पुरुष कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हैं।

'2022 एफएसजी' रिपोर्ट के अनुसार, गारमेंट उद्योग में काम करने वाली करीब एक तिहाई महिला कर्मचारियों ने प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं की है या उनकी पढ़ाई अधूरी है, जबकि पुरुष कर्मचारियों में यह अनुपात 18 फीसदी है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुरुष कर्मचारी ओवरलॉक, फ्लैटलॉक और बटनहोल जैसी कई प्रकार की आधुनिक मशीनें चलाने में सक्षम हैं। ये मशीनें अब स्वचालित (ऑटोमेटेड) उत्पादन लाइनों का अहम हिस्सा बन चुकी हैं, जिससे पुरुष कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है।

रिपोर्ट में पाया गया कि महिलाओं को इस अंतर को कम करने के लिए शायद ही कभी ट्रेनिंग दी गई और उन्हें जेंडर से जुड़ी सोच का सामना करना पड़ता है जो उनकी तरक्की को रोकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वे सुपरवाइजरी रोल में 15 फीसदी से कम और मैनेजरियल रोल में 5 फीसदी से कम जगह रखती हैं, जो मालिकों और श्रमिकों के बीच एक आम सोच को दिखाता है कि पुरुष तेजी से काम करते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमेशन के अलावा, दो और कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं की नौकरियां जा रही हैं: वे हैं राजनीतिक अनिश्चितता के कारण फैक्ट्रियों का पूरी तरह बंद होना, बैंकिंग और लोन की समस्याएं और अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर में गिरावट। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका कुछ व्यवसाय महिलाओं को नौकरी से निकालने के लिए फायदा उठा रहे हैं।

दूसरा, बुजुर्ग औरतें, खासकर जिनके बच्चे हैं, हार मानकर अपने गांव लौट रही हैं क्योंकि फैक्ट्रियों के पास रहने के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं।

एफएसजी रिपोर्ट में बताया गया है कि 12 घंटे काम करना पड़ता है, जिसमें कम ब्रेक होते हैं, गर्म और कम जगहों वाले फ्लोर पर सैकड़ों मजदूर होते हैं। मजदूरों को बार-बार सिरदर्द, सांस की दिक्कतें और स्किन एलर्जी होती है, जिनमें से कोई भी एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं है।

एफएसजी रिपोर्ट में पाया गया कि प्रोडक्शन तेज करने की कोशिश करने वाले सुपरवाइजरों का गाली-गलौज करना आम बात है और इसका जो प्रभाव होता है, वही एक बड़ा कारण है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में सालों पहले यह क्षेत्र छोड़ देती हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, "लगातार उत्पीड़न से महिलाओं के लिए काम जारी रखना मुश्किल हो जाता है। 80 फीसदी महिला श्रमिकों ने काम पर यौन हिंसा या उत्पीड़न का अनुभव किया है या देखा है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर मानसिक उत्पीड़न भी हुआ है।"

गारमेंट्स श्रमिक यूनिटी फोरम की प्रेसिडेंट मोशरेफा मिशु के हवाले से कहा गया कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के हिसाब से वर्कर्स की हालत में सुधार नहीं हुआ है और महिलाएं इसकी रीढ़ होने के बावजूद सबसे कम सैलरी पाने वालों में से हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी