नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अकासा एयर की उड़ानें शुरू, नवी मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधी सेवा शुरू

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। अकासा एयर ने मंगलवार से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान संचालन (कॉमर्शियल ऑपरेशन) शुरू कर दिया, और इसके साथ ही यह इस नए हवाई अड्डे से सेवाएं शुरू करने वाली शुरुआती विमानन कंपनियों में शामिल हो गई है।

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एयरलाइन ने नोएडा से नवी मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। यह उसके नेटवर्क विस्तार की रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उसकी मौजूदगी और मजबूत होगी।

पहली फ्लाइट सुबह 7:25 बजे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई और सुबह 9:35 बजे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। वापसी की फ्लाइट नोएडा से सुबह 10:15 बजे रवाना हुई और दोपहर 12:30 बजे नवी मुंबई पहुंची।

इसके साथ ही एयरलाइन ने बेंगलुरु के लिए भी सीधी फ्लाइट शुरू की है। एयरलाइन ने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसका शीघ्र प्रवेश प्रमुख विकास बाजारों में मजबूत उपस्थिति बनाने की उसकी रणनीति के अनुरूप है।

यह शुरुआत अकासा एयर की विस्तार योजनाओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। कंपनी का लक्ष्य नए हवाई अड्डों के विकास और उत्तर भारत में बढ़ती हवाई यात्रा की मांग का लाभ उठाना है।

विमानन कंपनी ने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरुआती चरण में प्रवेश उसकी उन योजनाओं के अनुरूप है, जिनके तहत वह तेजी से विकसित हो रहे प्रमुख बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाना चाहती है।

अकासा एयर के सह-संस्थापक और मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी आनंद श्रीनिवासन ने कहा कि नोएडा से उड़ान संचालन शुरू करना कंपनी की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने कहा, "नोएडा में हमारी शुरुआती मौजूदगी प्रमुख विकासशील बाजारों में मजबूत नेटवर्क तैयार करने की हमारी दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है। साथ ही हम आधुनिक विमानन अवसंरचना के विकास में भी योगदान देना चाहते हैं। हम नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने तथा यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद यात्रा अनुभव देने के लिए उत्साहित हैं।"

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उपाध्यक्ष क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने कहा कि अकासा एयर का यहां संचालन शुरू करना यात्रियों के लिए यात्रा विकल्प बढ़ाने और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा, "इस हवाई अड्डे से सेवाएं देने वाली शुरुआती विमानन कंपनियों में शामिल होने के कारण अकासा एयर यात्रियों के लिए नई यात्रा संभावनाएं और अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"

--आईएएनएस

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