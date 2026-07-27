मुंबई से दुबई जा रही इंडिगो फ्लाइट की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग, कार्गो होल्ड में धुआं मिलने से मची हलचल

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई से दुबई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को मंगलवार को उस समय गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी, जब विमान के कार्गो होल्ड (सामान रखने वाले हिस्से) में धुआं होने का संकेत मिला। एहतियात के तौर पर विमान का रूट बदला गया और सुरक्षित तरीके से राजकोट एयरपोर्ट पर उतारा गया। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6ई 1452 मुंबई से दुबई जा रही थी। उड़ान के दौरान चालक दल (क्रू) को कार्गो होल्ड में धुआं होने का संकेत मिला। इसके बाद पायलट ने तुरंत राजकोट एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने फुल इमरजेंसी घोषित कर दी और विमान को तत्काल राजकोट में उतारने की अनुमति दी गई।

फ्लाइट में कुल 194 यात्री सवार थे। विमान के सुरक्षित लैंड करने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य के घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

राजकोट एयरपोर्ट के निदेशक दिगंत बोरा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विमान पूरी तरह सुरक्षित तरीके से उतरा और सभी यात्री सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि धुआं मिलने की सूचना के बाद केवल एहतियात के तौर पर विमान को राजकोट डायवर्ट किया गया था।

फिलहाल विमान की विस्तृत तकनीकी जांच की जा रही है, ताकि धुएं के संकेत की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके।

एयरलाइन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक है, जो देश के 80 से अधिक घरेलू और 30 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करती है। एयरलाइन अपने बेड़े में एयरबस ए320, ए321 सीरीज के विमान और एटीआर 72-600 टर्बोप्रॉप विमान का संचालन करती है।

इस बीच, पिछले सप्ताह कम लागत वाली एयरलाइन की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए 238 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है।

जून तिमाही में एयरलाइन की आय में भारी गिरावट आई, इंटरग्लोब एविएशन को पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2,176.3 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के मुकाबले 238 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध घाटा हुआ, जो इसके शुद्ध लाभ में 2,400 करोड़ रुपए से अधिक की गिरावट को दर्शाता है।

जून तिमाही में हुए 238 करोड़ रुपए के घाटे ने पिछले वर्ष के तिमाही मुनाफे का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा खत्म कर दिया और कंपनी को घाटे में धकेल दिया।

--आईएएनएस

डीबीपी