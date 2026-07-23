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जेमिनी ऐप के मासिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 95 करोड़ हुई : सुंदर पिचाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 23, 2026, 07:16 AM
जेमिनी ऐप के मासिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 95 करोड़ हुई : सुंदर पिचाई

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। गूगल के एआई चैटबॉट जेमिनी ऐप के मासिक सक्रिय यूजर्स (एमएयू) की संख्या बढ़कर 95 करोड़ हो गई है। बीते एक वर्ष में इसके दैनिक सक्रिय यूजर्स की संख्या तीन गुना हो गई है। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब कंपनी उपभोक्ता और एंटरप्राइज उत्पादों में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) फीचर्स का तेजी से विस्तार कर रही है। यह जानकारी सीईओ सुंदर पिचाई की ओर से दी गई।

एक ब्लॉग पोस्ट में पिचाई ने कहा कि जेमिनी ऐप की तेज वृद्धि के पीछे डेली ब्रीफ और व्यक्तिगत अनुभव देने वाला जेमिनी स्पार्क जैसे नए एआई फीचर्स का बड़ा योगदान रहा है। जेमिनी स्पार्क फिलहाल अमेरिका और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध है।

उन्होंने गूगल के एआई-संचालित सर्च अनुभव की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में भी बताया।

पिचाई के अनुसार, पिछले वर्ष अक्टूबर में व्यापक स्तर पर लॉन्च किए जाने के बाद एआई मोड के वैश्विक मासिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 100 करोड़ को पार कर गई है। यह फीचर सर्च गतिविधियों को बढ़ाने के साथ-साथ हर सप्ताह वेबसाइटों पर अरबों क्लिक भी भेज रहा है।

गूगल ने अपने एआई मॉडल पोर्टफोलियो का भी विस्तार किया है। कंपनी ने जेमिनी 3.6 फ्लैश, जेमिनी 3.5 फ्लैश-लाइट और जेमिनी 3.5 फ्लैश साइबर लॉन्च किए हैं, जबकि अगली पीढ़ी के एआई मॉडल जेमिनी 4 पर भी काम शुरू हो चुका है।

पिचाई ने बताया कि अब हर महीने 90 लाख से अधिक डेवलपर गूगल के एआई मॉडल का उपयोग कर एप्लिकेशन विकसित कर रहे हैं। वहीं, कंपनी के एपीआई (एपीआई) अब प्रति मिनट लगभग 22 अरब टोकन प्रोसेस कर रहे हैं, जबकि पिछली तिमाही में यह संख्या 16 अरब टोकन प्रति मिनट थी।

कंपनी को एंटरप्राइज क्षेत्र में भी मजबूत बढ़त मिल रही है। वर्तमान में फॉर्च्यून 100 की लगभग 90 प्रतिशत कंपनियां जेमिनी एंटरप्राइज का उपयोग कर रही हैं, जिससे गूगल क्लाउड का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है।

गूगल क्लाउड का राजस्व सालाना आधार पर 82 प्रतिशत बढ़ा, जबकि उसका बैकलॉग बढ़कर 514 अरब डॉलर पहुंच गया। इसकी मुख्य वजह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज एआई समाधानों की बढ़ती मांग रही।

पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने भी सालाना आधार पर 24 प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर्ज की। पिचाई ने कहा कि एआई में किए जा रहे निवेश कंपनी के सर्च, यूट्यूब, क्लाउड और डेवलपर प्लेटफॉर्म जैसे प्रमुख कारोबारों को नई दिशा दे रहे हैं।

—आईएएनएस

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