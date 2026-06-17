जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 'ऑटोमेटिक वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन' चालू हुआ

जम्मू, 17 जून (आईएएनएस)। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार को एक ऑटोमेटिक वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन (एडब्ल्यूएस) के चालू होने से मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है।

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अधिकारियों ने बताया कि किश्तवाड़ के सुदूर मचाईल क्षेत्र में स्थित यह नया स्टेशन वास्तविक समय में मौसम संबंधी डेटा प्रदान कर रहा है। इस विकास से पर्वतीय क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अवलोकन और पूर्व चेतावनी तंत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मचाईल की ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति और तेजी से बदलते मौसम की स्थितियों के प्रति इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए यह स्टेशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

सटीक और समय पर मौसम संबंधी जानकारी से अधिकारियों को वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर सलाह जारी करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों के अनुसार, यह स्टेशन तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और अन्य मौसम संबंधी संकेतकों सहित प्रमुख मौसम मापदंडों को लगातार रिकॉर्ड करेगा, जिससे क्षेत्र के पूर्वानुमान नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।

अधिकारियों ने बताया कि यह मौसम केंद्र जम्मू और कश्मीर के दूरस्थ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मौसम संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है।

हालांकि कश्मीर घाटी में मानसून का मौसम पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ वहां के मौसम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय तूफान है जो उत्तर-पश्चिम भारत में अचानक शीतकालीन और मानसून-पूर्व वर्षा और हिमालय में बर्फबारी लाता है।

यह पश्चिमी जेट धाराओं द्वारा संचालित होता है और रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण नमी प्रदान करता है।

तूफान प्रणालियां भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर के ऊपर तब विकसित होती हैं जब गर्म हवा ठंडी यूरोपीय हवा से टकराती है।

ऊंचाई वाली पश्चिमी जेट धाराएं इन निम्न दबाव प्रणालियों को पूर्व की ओर ले जाती हैं। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हुए, वे फारस की खाड़ी और अरब सागर से नमी ग्रहण करती हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने पर, हिमालय इस प्रणाली को रोक देता है, जिससे नमी ऊपर उठकर संघनित हो जाती है।

इससे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी हिमपात और मैदानी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होती है।

गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए शीतकालीन वर्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पश्चिमी हिमालय में हिमपात एक प्राकृतिक जलाशय का काम करता है, जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान गंगा और सिंधु जैसी नदियों के बारहमासी प्रवाह को बनाए रखता है।

मौसम में उतार-चढ़ाव से तापमान में गिरावट आती है, घना कोहरा बनता है, और गर्मी की लहरों से राहत मिलती है, हालांकि अत्यधिक हिमपात से ओलावृष्टि और भूस्खलन भी हो सकता है।

--आईएएनएस

एमएस/