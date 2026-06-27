इसरो ने 175 टन के सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया

चेन्नई, 27 जून (आईएएनएस)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) ने अपने सेमी-क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल (पीएचटीए) का 175 टन के थ्रस्ट स्तर पर एक महत्वपूर्ण हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान प्रणोदन प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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यह परीक्षण हाल ही में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर (आईपीआरसी) में किया गया। यह सफल परीक्षण पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का उपयोग करके किए गए हॉट टेस्ट की श्रृंखला में आठवां है। इस पावर हेड टेस्ट आर्टिकल में थ्रस्ट चैंबर को छोड़कर इंजन के सभी प्रमुख सिस्टम शामिल हैं।

नवीनतम परीक्षण का उद्देश्य प्री-बर्नर इग्निशन के बाद बिल्ड-अप चरण के दौरान इंजन के प्रदर्शन का अध्ययन करना और काफी उच्च थ्रस्ट स्तर पर स्थिर-अवस्था संचालन का प्रदर्शन करना था।

पहली बार, इंजन पावरहेड को 175 टन के थ्रस्ट पर संचालित किया गया, जो इसकी पूर्ण रेटेड क्षमता का 88 प्रतिशत है।

इससे पहले के परीक्षण 94 टन (47 प्रतिशत थ्रस्ट) और 120 टन (60 प्रतिशत थ्रस्ट) पर सफलतापूर्वक पूरे किए गए थे। नवीनतम परीक्षण के दौरान, इंजन के मुख्य टर्बोपंपों ने भी डिजाइन के अनुरूप प्रदर्शन किया और 400 और 500 बार का आउटलेट दबाव प्रदान किया।

आईएसआरओ ने कहा कि परीक्षण पूर्वानुमान के अनुरूप ही आगे बढ़ा और फायरिंग के दौरान सभी इंजन पैरामीटर अपेक्षित सीमा के भीतर रहे। इस सफल प्रदर्शन ने अंतरिक्ष एजेंसी को 200 टन के पूर्ण रेटेड थ्रस्ट पर इंजन का परीक्षण करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान किया है, जिससे स्वदेशी सेमी-क्रायोजेनिक इंजन कार्यक्रम पूरा होने के एक महत्वपूर्ण कदम और करीब आ गया है।

2,000 किलोन्यूटन श्रेणी के एलई2000 इंजन द्वारा संचालित सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन चरण (एससी120) को भारत के सबसे भारी परिचालन प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान मार्क-3 (एलवीएम3) के मौजूदा एल110 तरल कोर चरण को प्रतिस्थापित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

इस उन्नयन से रॉकेट की भार वहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने के साथ-साथ समग्र प्रदर्शन और परिचालन दक्षता में भी सुधार होने की उम्मीद है। पारंपरिक प्रणोदन प्रणालियों के विपरीत, अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन पर्यावरण के अनुकूल और विषैले न होने वाले प्रणोदकों—तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) और शुद्ध केरोसिन (जिसे इसरोसीन के नाम से जाना जाता है)—का उपयोग करता है।

आईएसआरओ के अनुसार, उन्नत क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के साथ नए अर्ध-क्रायोजेनिक चरण को एकीकृत करने से एलवीएम3 की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे भविष्य में उच्च क्षमता वाले उपग्रह प्रक्षेपण, गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन और भारत के बढ़ते मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को समर्थन मिलेगा।

--आईएएनएस

एमएस/