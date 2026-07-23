गूगल पर यूरोपीय संघ का बड़ा एक्शन, डिजिटल प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन पर लगाया 1 अरब डॉलर का जुर्माना

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। यूरोपीय संघ (ईयू) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के मामले में गूगल पर कुल 89 करोड़ यूरो (करीब 1 अरब डॉलर) का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय आयोग का आरोप है कि गूगल ने अपने सर्च प्लेटफॉर्म पर अपनी ही सेवाओं को प्राथमिकता दी और अपने ऐप इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धा को सीमित किया।

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यूरोपीय आयोग ने गूगल की सर्च से जुड़ी गतिविधियों के लिए 46 करोड़ यूरो और गूगल प्ले स्टोर के नियमों से जुड़े मामले में 43 करोड़ यूरो का अलग-अलग जुर्माना लगाया है। आयोग ने कंपनी को 60 दिनों के भीतर आदेशों का पालन करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर गूगल पर उसकी वैश्विक कुल आय का 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

आयोग ने अपने बयान में कहा कि जांच में पाया गया कि गूगल अपने सर्च प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग, होटल, ट्रांसपोर्ट और स्पोर्ट्स जैसी अपनी सेवाओं को तीसरे पक्ष की सेवाओं की तुलना में अधिक प्राथमिकता देता है। यह डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) के तहत तय नियमों का उल्लंघन है।

यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष टेरेसा रिबेरा ने कहा कि गूगल डिजिटल मार्केट्स एक्ट के प्रभावी अनुपालन में विफल रहा है। इसलिए आयोग ने संतुलित लेकिन सख्त कार्रवाई करते हुए यह जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि बेहतर उत्पादों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर सफल होना चाहिए, न कि इसलिए कि वे उसी कंपनी के हैं जो सर्च इंजन संचालित करती है।

आयोग के अनुसार, डीएमए के तहत गूगल प्ले के जरिए अपने ऐप वितरित करने वाले डेवलपर्स को ग्राहकों को वैकल्पिक और अक्सर सस्ते विकल्पों की जानकारी मुफ्त में देने तथा उन्हें वेबसाइट या अन्य ऐप स्टोर के जरिए खरीदारी करने के लिए स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति होनी चाहिए।

हालांकि, जांच में पाया गया कि गूगल इस दायित्व का पालन नहीं कर रहा था। आयोग के मुताबिक, गूगल ऐप डेवलपर्स को तीसरे पक्ष के ऐप स्टोर सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑफर्स की जानकारी देने, उनका प्रचार करने और उपयोगकर्ताओं के साथ अपनी पसंद के माध्यम से अनुबंध करने से रोकता है।

यूरोपीय आयोग ने गूगल को निर्देश दिया है कि वह इस उल्लंघन को तुरंत समाप्त करे। साथ ही कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि गूगल सर्च में तीसरे पक्ष की सेवाओं के साथ निष्पक्ष और भेदभाव रहित व्यवहार किया जाए।

इसके अलावा, गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ऐप वितरित करने वाले डेवलपर्स को तकनीकी और अनुबंध संबंधी दोनों स्तरों पर यह स्वतंत्रता दी जाए कि वे गूगल प्ले स्टोर के भीतर ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी उपयोगकर्ताओं को ऑफर्स की जानकारी दे सकें, उनका प्रचार कर सकें और उनसे सीधे अनुबंध कर सकें।

--आईएएनएस

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