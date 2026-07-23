एप्पल के फोल्डेबल फोन लॉन्च से पहले सैमसंग का सेगमेंट में अपनी बढ़त पर भरोसा कायम

लंदन, 23 जुलाई (आईएएनएस)। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल कारोबार प्रमुख रोह ताए-मून ने एप्पल के पहले फोल्डेबल डिवाइस की संभावित लॉन्च से पहले दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज की फोल्डेबल तकनीक पर पूरा भरोसा जताया है।

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सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के सह-सीईओ और मोबाइल कारोबार प्रमुख रोह ताए-मून ने पत्रकारों से कहा, "सात वर्षों में हमने जो तकनीकी विशेषज्ञता और ग्राहकों की समझ विकसित की है, उसकी बराबरी रातोंरात नहीं की जा सकती।"

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने हाल ही में अल्फाबेट के जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस तीन नए गैलेक्सी जेड फोल्डेबल स्मार्टफोन पेश किए हैं। यह 2019 में पहली बार गैलेक्सी जेड सीरीज लॉन्च करने के बाद कंपनी के फोल्डेबल पोर्टफोलियो का पहला बड़ा विस्तार है।

रोह का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उम्मीद की जा रही है कि एप्पल सितंबर में अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को बुक-स्टाइल डिजाइन के साथ पेश करेगा। इससे फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है।

रोह ने कहा, "फोल्डेबल स्मार्टफोन तकनीक और बाजार, दोनों ही स्तर पर अब परिपक्व हो चुके हैं। अधिक कंपनियों का इस बाजार में आना इस बात का संकेत है कि फोल्डेबल डिवाइस अब मुख्यधारा का उत्पाद बन चुके हैं और इस बाजार के आगे और बढ़ने की संभावना है।"

उन्होंने कहा कि सैमसंग के गैलेक्सी स्मार्टफोनों ने फोल्डेबल बाजार की शुरुआत करने और इस तकनीक का अनुभव उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।

दक्षिण कोरिया में बढ़ती मेमोरी कीमतों के बावजूद नए फोल्डेबल स्मार्टफोनों की कीमत विदेशी बाजारों की तुलना में कम रखने के फैसले पर पूछे गए सवाल के जवाब में रोह ने घरेलू बाजार के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "कोरियाई बाजार के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने यहां कीमतें दुनिया के किसी भी अन्य बाजार की तुलना में अधिक किफायती रखी हैं।"

256 जीबी मॉडल वाला गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 दक्षिण कोरिया में 22.8 लाख वॉन (करीब 1,541 अमेरिकी डॉलर) की कीमत पर उपलब्ध होगा, जो इसके पिछले मॉडल से 1,01,200 वॉन कम है।

वहीं, गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा की कीमत 25.8 लाख वॉन रखी गई है, जो गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 की तुलना में 1,98,000 वॉन अधिक है। गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 की कीमत 16.8 लाख वॉन है, जो अपने पिछले मॉडल से 1,98,000 वॉन ज्यादा है।

इन नए स्मार्टफोनों की वैश्विक बिक्री 7 अगस्त से दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न बाजारों में चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। दक्षिण कोरिया में इनकी प्री-बुकिंग अगले मंगलवार से 3 अगस्त तक चलेगी।

--आईएएनएस

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